"Відкривав офшорчик?" Арахамію засікли в поїздці на Кіпр. Фотофакт

Главу парламентської фракції "Слуга народу" Давида Арахамію засікли на поїздці в місто Ларнака, розташованому на південному узбережжі Кіпру.
Арахамію 26 лютого помітили в аеропорту Борисполя, коли він нібито повертався в Україну рейсом компанії SkyUp. Відповідне фото опублікували в Telegram-каналі "Темный Рыцарь".
"Що робив Арахамія на Кіпрі, не офшорчик відкривав?" – написали під публікацією.
Арахамію засікли в поїздці на Кіпр
Telegram-канал "Темный Рыцарь"
Арахамію засікли в поїздці на Кіпр
Telegram-канал "Темный Рыцарь"
Як писав OBOZREVATEL раніше, Арахамія заявив, що вирішив взяти участь в "Битві екстрасенсів" в якості гостя з цікавості. Так він вирішив перевірити, хто з його друзів дивиться це шоу.
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