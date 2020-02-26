"Відкривав офшорчик?" Арахамію засікли в поїздці на Кіпр. Фотофакт

Главу парламентської фракції "Слуга народу" Давида Арахамію засікли на поїздці в місто Ларнака, розташованому на південному узбережжі Кіпру.

Арахамію 26 лютого помітили в аеропорту Борисполя, коли він нібито повертався в Україну рейсом компанії SkyUp. Відповідне фото опублікували в Telegram-каналі "Темный Рыцарь".

"Що робив Арахамія на Кіпрі, не офшорчик відкривав?" – написали під публікацією.

Арахамію засікли в поїздці на Кіпр Telegram-канал "Темный Рыцарь"

Арахамію засікли в поїздці на Кіпр Telegram-канал "Темный Рыцарь"

Як писав OBOZREVATEL раніше, Арахамія заявив, що вирішив взяти участь в "Битві екстрасенсів" в якості гостя з цікавості. Так він вирішив перевірити, хто з його друзів дивиться це шоу.

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