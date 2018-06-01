Відкриття "парку корупції": що сниться хабарникам (відео)

У Києві відкрили "парк корупції". У ньому можна уявити себе детективом або зазирнути у сни корупціонерів. Кореспондентка DW побувала на відкритті парку.В золотому батоні зібрані різні гучні історії збагачення можновладців з усього світу. Причому і сучасності, і стародавніх часів. В Київській Русі за корупцію, до речі, одразу вбивали. В Китаї спочатку жорстоко катували. В сучасній Україні корупціонерам вдається ухилятися від відповідальності.