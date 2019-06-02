Відкрити шлях для кораблів НАТО: в Україні придумали план для Азова

Україна планує змінити статус Керченської протоки. У Міністерстві закордонних справ хочуть зробити її міжнародною, щоб у майбутньому можливі конфлікти між Україною і Росією розглядалися з точки зору міжнародного морського права.

Що це змінить і чи допоможе повернути українських полонених моряків — розбирався OBOZREVATEL.

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У МЗС запропонували зробити Керченську протоку міжнародною. На думку заступника міністра Олени Зеркаль, це допоможе припинити спекуляції з боку Росії;

Експерти застерігають від необдуманих дій. Нині ще діє Договір між Україною і Росією. Він визнає Азовське море внутрішнім. Перш ніж рухатися далі, його потрібно денонсувати;

Усі позиції українського МЗС мають бути якісно опрацьовані з юристами, в іншому випадку Москва буде тиснути позовами до міжнародних інстанцій;

У Росії вже розкритикували ідею. Побоюються кораблів НАТО в Азовському морі;

Гіпотетичне визнання Керченської протоки міжнародною ніяк не вплине на ситуацію навколо захоплених українських моряків.

Керченська протока стане міжнародною?

Через агресивну політику Кремля, а також атаки на українські військові кораблі в Керченській протоці, у листопаді 2018 року навіть довелося вводити воєнний стан в окремих регіонах. Відтоді ситуація трохи стабілізувалася, але напруга не спала.

Саме тому у вітчизняному МЗС вирішили зробити "хід конем" — визнати Керченську протоку міжнародною. Мотивація проста — протокою користуються не тільки українські та російські кораблі, отже, не варто вважати її винятково внутрішньою.

"Для мене дуже важливо зараз забезпечити визначення статусу Керченської протоки як міжнародної. Це зніме багато питань, які досі існують. І правової невизначеності зокрема. І питання спекуляції РФ статусом Керченської протоки як внутрішньої. А взагалі там прийшли в своїй риториці до того, що тільки вони можуть контролювати судноплавство в Керченській протоці, тому для нас важливо забезпечити подання наших інтересів саме в міжнародному арбітражі", — заявила заступник міністра закордонних справ Олена Зеркаль.

Керченська протока

Правда, міжнародникам і юристам ідея МЗС здається щонайменше передчасною.

По-перше, все ще діє Договір між Росією і Україною про співпрацю у використанні Азовського моря і Керченської протоки. Він визнає протоку внутрішніми водами двох країн. Якщо й робити якісь кроки у бік визнання протоки міжнародною, то починати потрібно з денонсації.

По-друге, якщо дійсно йти на такий крок, потрібно пропрацювати правову позицію. Це має бути виважено, з урахуванням міжнародних норм і правил.

"Багато юристів і фахівців із морського права вважають: якщо порушити договір або не прорахувати наступні кроки Росії, то Україна може отримати безліч позовів. І тут можуть виникнути проблеми. Тому профільному міністерству, якщо і братися за врегулювання конфлікту в Азовському морі, то це необхідно робити послідовно, з урахуванням можливої реакції Москви", — пояснила OBOZREVATEL міжнародник Юлія Осмоловська.

Загалом позиція Зеркаль виглядає дещо двозначно. З одного боку, зрозуміло бажання українського МЗС вирішити ситуацію на свою користь і змусити РФ працювати в правовому полі. Також це може стати правовою основою для входження іноземних військових кораблів в Азов, передусім кораблів НАТО. Для України це великий плюс і потенційна гарантія безпеки.

З іншого — висловлювання Зеркаль не вписується в загальноприйняту концепцію роботи міністерства. Раніше її прямий керівник — міністр закордонних справ Павло Клімкін закликав денонсувати договір про Азовське море, Олена Зеркаль ж виступала проти.

Немає взаєморозуміння у МЗС і з профільним комітетом Верховної Ради в закордонних справах. Один із членів комітету на умовах анонімності розповів OBOZREVATEL, що діалогу з міністром і профільними заступниками там немає. Яка подальша позиція України щодо питання Керченської протоки — ймовірно, відповідь на це запитання можна буде знайти вже восени, коли новий склад парламенту призначить міністра закордонних справ.

У РФ вже сказали, що на жодні зміни не підуть. За словами члена Ради Федерації Сергія Цекова, статус протоки врегульовано двосторонніми російсько-українськими угодами. Азовське море визначено як внутрішнє.

"Тому не вдасться ні за яких умов досягти домовленостей про те, що ця протока отримає міжнародний статус. Те, що ми не дамо згоди на це рішення, я в цьому абсолютно впевнений, тому що це питання безпеки Керченської протоки, Кримського мосту. Це питання безпеки в Азовському морі", — цитує Цекова видання Перша Кримська.

Чи допоможе це морякам?

Врегулювання конфлікту в Азовському морі прямо впливає і на долю українських моряків, яких РФ незаконно утримує на своїй території. Але, на жаль, як показує практика, міжнародне право не в змозі вплинути на російське правосуддя.

Українські полонені моряки

25 травня Міжнародний трибунал ООН із морського права задовольнив позов України і зобов'язав Росію негайно повернути три українські військово-морські кораблі та відпустити 24 полонених моряків. У Трибуналі також зазначили, що можливості досягнення мирного вирішення конфлікту з боку Києва були вичерпані, українська сторона намагалася вести переговори з РФ, але безуспішно.

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У МЗС РФ заявили, що передбачені Конвенцією ООН із морського права процедури вирішення спорів не застосовуються до "інциденту в Керченській протоці". У російському відомстві стверджують, що арбітраж, який Україна вимагає скликати щодо інциденту в Керченській протоці, нібито не має юрисдикції в цій області.

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков взагалі заявив, що позиція Кремля залишиться незмінною до рішення суду в Росії.

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"У випадку з Керченською протокою не може бути застосована Конвенція з морського права 1982 року, наш МЗС вже детально це роз'яснив. Російська сторона, безумовно, продовжить послідовно відстоювати свою точку зору в цій історії... Позиція не може змінитися. Має завершитися слідство у зв'язку з порушенням закону про кордон і відбутися суд", — заявив Пєсков.

Саме тому на долю українських моряків можливий перехід Керченської протоки в міжнародну площину ніяк не вплине.

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