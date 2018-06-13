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Відключення аналогового ТБ в Україні: Кабмін назвав дату

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Кабінет міністрів ще на три місяці продовжив терміни відключення аналогового мовлення в Україні до 31 серпня 2018 року.

Згідно з постановою, для Києва і Кіровоградської області кінцевою датою стане 31 липня 2018 року, передає РБК-Україна.

У пояснювальній записці сказано, що таке рішення прийнято для своєчасного виконання завдань, пов'язаних із захистом національного телерадіоінформаційного простору, поліпшення стану покриття територій цифровим мовленням і забезпечення малозахищених верств населення перетворювачами цифрового сигналу.

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Відключення аналогового ТБ в Україні прискорили

Нагадаємо, на початку березня повідомлялося, що поетапне відключення аналогового телевізійного мовлення почнеться в Україні з 1 липня 2018 року.

Місце
Україна
Об'єкт
Кабінет Міністрів України
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