Відключення аналогового ТБ в Україні: Кабмін назвав дату

Кабінет міністрів ще на три місяці продовжив терміни відключення аналогового мовлення в Україні до 31 серпня 2018 року.

Згідно з постановою, для Києва і Кіровоградської області кінцевою датою стане 31 липня 2018 року, передає РБК-Україна.

У пояснювальній записці сказано, що таке рішення прийнято для своєчасного виконання завдань, пов'язаних із захистом національного телерадіоінформаційного простору, поліпшення стану покриття територій цифровим мовленням і забезпечення малозахищених верств населення перетворювачами цифрового сигналу.

Новини Відключення аналогового ТБ в Україні прискорили

Нагадаємо, на початку березня повідомлялося, що поетапне відключення аналогового телевізійного мовлення почнеться в Україні з 1 липня 2018 року.