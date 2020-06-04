У мережі викликало бурхливе обговорення відео, на якому зафільмований приїзд президента України Володимира Зеленського в одне із сіл. Ймовірно, воно було зняте під час робочого візиту глави держави в Хмельницьку область.

Ролик опублікувала на своїй сторінці у Twitter користувачка Оксана Лісіцина. "Лісапетний батальйон завітав до села", – написала вона (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Кортеж Зеленського в селі Скріншот відео

На кадрах видно, як дорогою рухаються кілька однакових бусів. Після того, як вони зупинилися, із салону вийшло багато людей у строгих костюмах. Ймовірно, це була охорона президента. Слідом за ними з машини вийшов і Зеленський. Він помахав рукою людям, які зібралися його привітати.

Приїзд Зеленського в село Скріншот відео

Приїзд Зеленського в село Скріншот відео

Охорона Зеленського Скріншот відео

У коментарях під постом розгорнулася активна дискусія. Так, люди іронічно почали обговорювати, чому в президентському кортежі не видно велосипедів, на яких лідер країни колись обіцяв їздити.

"Люди в чорному", "А де хліб-сіль?", "Не можна. Карантин же", "О, Голобородько на велосипеді!", "Кадри, як з фільму "Весілля в Малинівці", "Село і люди", "Скільки було лісапедів?", "А в клубі нині будуть танці", – жартують українці.

Нагадаємо, в передвиборчій програмі Зеленський обіцяв, що відмовиться від кортежів з охороною, щоб люди не страждали через перекриття доріг.

Крім того, в серіалі "Слуга народу" президент Голобородько, якого зіграв Володимир Зеленський, їздив на роботу на велосипеді.

Але, ще будучи кандидатом в президенти України, Зеленський відмовився від поїздок на велосипеді з міркувань безпеки.

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