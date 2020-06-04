"Люди в чорному": відео із Зеленським у селі викликало ажіотаж в мережі

У мережі викликало бурхливе обговорення відео, на якому зафільмований приїзд президента України Володимира Зеленського в одне із сіл. Ймовірно, воно було зняте під час робочого візиту глави держави в Хмельницьку область.
Ролик опублікувала на своїй сторінці у Twitter користувачка Оксана Лісіцина. "Лісапетний батальйон завітав до села", – написала вона (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).
Кортеж Зеленського в селі
Скріншот відео
На кадрах видно, як дорогою рухаються кілька однакових бусів. Після того, як вони зупинилися, із салону вийшло багато людей у строгих костюмах. Ймовірно, це була охорона президента. Слідом за ними з машини вийшов і Зеленський. Він помахав рукою людям, які зібралися його привітати.
Приїзд Зеленського в село
Скріншот відео
Приїзд Зеленського в село
Скріншот відео
Охорона Зеленського
Скріншот відео
У коментарях під постом розгорнулася активна дискусія. Так, люди іронічно почали обговорювати, чому в президентському кортежі не видно велосипедів, на яких лідер країни колись обіцяв їздити.
"Люди в чорному", "А де хліб-сіль?", "Не можна. Карантин же", "О, Голобородько на велосипеді!", "Кадри, як з фільму "Весілля в Малинівці", "Село і люди", "Скільки було лісапедів?", "А в клубі нині будуть танці", – жартують українці.
Нагадаємо, в передвиборчій програмі Зеленський обіцяв, що відмовиться від кортежів з охороною, щоб люди не страждали через перекриття доріг.
Крім того, в серіалі "Слуга народу" президент Голобородько, якого зіграв Володимир Зеленський, їздив на роботу на велосипеді.
Але, ще будучи кандидатом в президенти України, Зеленський відмовився від поїздок на велосипеді з міркувань безпеки.
Лісапетній батальйон завітав до села pic.twitter.com/J9lmC4hH7k- Оксана Лісіцина (@LisKsenija) June 4, 2020
Як повідомляв OBOZREVATEL:
3 червня Зеленський під час візиту до Хмельницького відвідав місцеве кафе і попив всередині закладу кави.
Українці запідозрили його в порушенні карантину, адже повноцінна робота кафе буде дозволена тільки 5 червня.
Після цього президент України погодився сплатити штраф.
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