"Віддаю за тисячу євро": нардепа зняли за особистим листуванням у Раді

Журналісти застукали позафракційного народного депутата Віталія Купрія за особистим телефонним листуванням у робочий час.

Відповідні фото були зроблені кореспондентом "Цензор.НЕТ" 22 березня на черговому пленарному засіданні Верховної Ради України.

Нардеп вів переписку на своєму смартфоні з особою, підписаною як Сергій, про доставку чогось на яхту (далі наводимо без змін).

Віталій Купрій censor.net.ua

"Як Ви будете доставляти на яхту? Краще віддайте кошти і я сам куплю. Через місяць я їду на своєму автоб... Крафтер. У мене... влізе", — написав співрозмовник КУПР.

"... буде краще і спокійніше. Тоді пропоную, я віддаю за... речі 1000 евро, а ви самі", — відповів депутат.

censor.net.ua

Після листування він почав шукати в мережі інформацію про човни, а також аксесуари до них, про що свідчать знімки журналістів.

censor.net.ua

censor.net.ua

censor.net.ua

Віталій Купрій Zik

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше народний депутат від БПП Олег Барна потрапив у скандал, коли назвав журналістів, що опублікували його листування про хабар, "нікчемними писаками" та "особами неукраїнської національності".

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