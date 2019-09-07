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8 вересня • оновлено в 11:53
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Віддав морякам: Зеленський відзначився символічним жестом

12.4т Читати матеріал російською

Президент України Володимир Зеленський зняв браслети з іменами полонених українських моряків після їх звільнення.

7 вересня глава держави особисто зустрічав полонених, кожному з них тиснув руки, з деякими обіймався.

Останні місяці на руках Зеленського завжди було видно жовті браслети з іменами моряків. Президент заявляв, що буде носити їх до тих пір, поки моряки не повернуться з Росії.

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У суботу в аеропорту Зеленський нарешті зняв з рук браслети і віддав їх морякам. Момент потрапив в об'єктиви камер і викликав ажіотаж в мережі.

Віддав морякам: Зеленський відзначився символічним жестом
Віддав морякам: Зеленський відзначився символічним жестом

president.gov.ua

Віддав морякам: Зеленський відзначився символічним жестом

president.gov.ua

Віддав морякам: Зеленський відзначився символічним жестом
Віддав морякам: Зеленський відзначився символічним жестом

Як повідомляв OBOZREVATEL, на території Росії і в окупованому Криму залишаються ще понад 110 полонених українців. Українська влада продовжує активну роботу над тим, щоб звільнити і повернути додому з РФ усіх громадян країни.

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Тема
Обмін полоненими
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
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voznyk ruslan
voznyk ruslan
Хех...ну це він рано, ще близько сотні політичних в'язнів в РФ...
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Ермаков Николай
Ермаков Николай
За трусость и предательство у трапа самолёта морякам должны железные браслеты одеть.
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петрович андрей
петрович андрей
ушлепок
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