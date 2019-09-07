Віддав морякам: Зеленський відзначився символічним жестом

Президент України Володимир Зеленський зняв браслети з іменами полонених українських моряків після їх звільнення.

7 вересня глава держави особисто зустрічав полонених, кожному з них тиснув руки, з деякими обіймався.

Останні місяці на руках Зеленського завжди було видно жовті браслети з іменами моряків. Президент заявляв, що буде носити їх до тих пір, поки моряки не повернуться з Росії.

У суботу в аеропорту Зеленський нарешті зняв з рук браслети і віддав їх морякам. Момент потрапив в об'єктиви камер і викликав ажіотаж в мережі.

president.gov.ua

president.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, на території Росії і в окупованому Криму залишаються ще понад 110 полонених українців. Українська влада продовжує активну роботу над тим, щоб звільнити і повернути додому з РФ усіх громадян країни.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся