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Вибори до Верховної Ради України 2019

/Політика

"Віддати вам усі карти?" У Порошенка зажадали від Зеленського піти у відставку

13.8тЧитати матеріал російською

Кандидат у народні депутати від партії п'ятого президента України Петра Порошенка "Європейська солідарність" Софія Федина закликала главу держави Володимира Зеленського піти у відставку за порушення закону, як він обіцяв раніше.

Своєю думкою поділилася вона в ефірі програми "Право на владу" у четвер, 13 червня. Так, ведуча Наталія Мосейчук запитала гостей програми, чи можлива ситуація, в якій указ Зеленського визнають неконституційним, а вибори все одно відбудуться.

"У мене питання, яке, напевно, хвилює нас усіх. Якщо цей указ буде визнаний неконституційним, (а президент Зеленський говорив, що піде у відставку, якщо порушить закон), то чи піде він у відставку за те, що вже неодноразово порушував закон?" – прокоментувала Федина.

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Софія Федина

Софія Федина

Скріншот з відео

Глава президентської партії "Слуга народу" Дмитро Разумков заявив, що всі партії і так уже визнали конституційність указу, оскільки вступили в передвиборчі перегони. "Якщо ні, вони повинні були відмовитися", – пояснив він.

"І віддати вам усі карти?" – відреагувала Федина.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 21 травня, Президент України Володимир Зеленський підписав указ про розпуск Верховної Ради VIII скликання і призначення дострокових парламентських виборів на 21 липня.

  • 22 травня Верховна Рада відмовилася розглядати законопроект Зеленського про зміну системи виборів народних депутатів.

  • 23 травня в Верховний суд України подали скаргу на указ Зеленського.

  • 24 травня група народних депутатів з фракції "Народний фронт" внесла до Конституційного суду подання про неконституційність указу.

  • 11 червня Конституційний суд приступив до розгляду конституційності указу. На засіданні виступив президент Володимир Зеленський.

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Тема
Позачергові вибори у Верховну Раду 2019
Особи
Софія ФединаПетро ПорошенкоВолодимир ЗеленськийНаталія МосейчукДмитро Разумков
Місце
Україна
Теги
ксуКонституційний суд УкраїниВолодимир ЗеленськийПартія "Європейська солідарність"Партія "Слуга народу"Верховна Рада України
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Стеганов Константин
Стеганов Константин
Какое же оно больное
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
Если зеля не посадит Порошенко то будет Гавнюком! Украина Вставай! Майдан Вставай! ПЛАЧУ 1000 доларов любому украинцу кто сможет побить аргумент почему нужно голосовать за Саакашвили Сакварелидзе( спрашивайте у соседей и друзей кому нужен штукарь-шара !) СААКАШВИЛИ В ГРУЗИИ за 2 года ПОСАДИЛ НА ЗОНУ СОТНИ СУДЕЙ ПРОКУРОРОВ МЕНТОВ! бейте если есть чем и аргументируйте! ОПГ ПОРОШЕНКО НА ЗОНУ!(забанен на всех сайтах Украины опг порошенко! копируйте распространяйте)
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Майстренко Валерій
Майстренко Валерій
Кожедуб ruslan, щоб ти гімна з'їв, щоб не пиздів!
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Незаконно было погубию 3 года проводить заседания ВР без коалиции! А сейчас говорить о том, что ВР имеет право 1 месяц пытаться собрать новую коалицию- это по закону?
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