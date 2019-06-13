"Віддати вам усі карти?" У Порошенка зажадали від Зеленського піти у відставку

Кандидат у народні депутати від партії п'ятого президента України Петра Порошенка "Європейська солідарність" Софія Федина закликала главу держави Володимира Зеленського піти у відставку за порушення закону, як він обіцяв раніше.

Своєю думкою поділилася вона в ефірі програми "Право на владу" у четвер, 13 червня. Так, ведуча Наталія Мосейчук запитала гостей програми, чи можлива ситуація, в якій указ Зеленського визнають неконституційним, а вибори все одно відбудуться.

"У мене питання, яке, напевно, хвилює нас усіх. Якщо цей указ буде визнаний неконституційним, (а президент Зеленський говорив, що піде у відставку, якщо порушить закон), то чи піде він у відставку за те, що вже неодноразово порушував закон?" – прокоментувала Федина.

Софія Федина Скріншот з відео

Глава президентської партії "Слуга народу" Дмитро Разумков заявив, що всі партії і так уже визнали конституційність указу, оскільки вступили в передвиборчі перегони. "Якщо ні, вони повинні були відмовитися", – пояснив він.

"І віддати вам усі карти?" – відреагувала Федина.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

21 травня, Президент України Володимир Зеленський підписав указ про розпуск Верховної Ради VIII скликання і призначення дострокових парламентських виборів на 21 липня.

22 травня Верховна Рада відмовилася розглядати законопроект Зеленського про зміну системи виборів народних депутатів.

23 травня в Верховний суд України подали скаргу на указ Зеленського.

24 травня група народних депутатів з фракції "Народний фронт" внесла до Конституційного суду подання про неконституційність указу.

11 червня Конституційний суд приступив до розгляду конституційності указу. На засіданні виступив президент Володимир Зеленський.

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