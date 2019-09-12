"Віддам зарплату!" "Слуги народу" оригінально покаялися за кнопкодавство

Народні депутати від партії "Слуга народу" Сергій Литвиненко та Олена Копанчук пояснили, чому голосували у Верховній Раді за своїх колег.

Про це політики розповіли на засіданні парламенту у четвер, 12 вересня.

Зазначимо, що на випадок кнопкодавства вказала нардепка від фракції "Європейська солідарність" Ірина Геращенко, яка зажадала від глави ВР Дмитра Разумкова вжити відповідних заходів до порушників.

На вимогу спікера нардепи дали пояснення, чому голосували за колег.

"Це був турборежим. Помилково, але я голосував, як підказували душа і серце. Як покарання готовий віддати місячну зарплату на благодійність", – розповів Литвиненко.

Сергій Литвиненко

Копачук також підтримала свого однопартійця, пообіцявши перевести місячну зарплату в благодійні фонди.

"Для мене це урок на все життя", – повідомила нардепка.

Олена Копанчук

Як повідомляв OBOZREVATEL, депутатку Верховної Ради України 9-го скликання Олену Копанчук (фракція "Слуга народу") впіймали на кнопкодавстві.

Сергій Литвиненко пояснив, навіщо проголосував у Верховній Раді за свого колегу Олександра Скічка.

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