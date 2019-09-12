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12 вересня • оновлено в 14:39
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"Віддам зарплату!" "Слуги народу" оригінально покаялися за кнопкодавство

2.7т Читати матеріал російською

Народні депутати від партії "Слуга народу" Сергій Литвиненко та Олена Копанчук пояснили, чому голосували у Верховній Раді за своїх колег.

Про це політики розповіли на засіданні парламенту у четвер, 12 вересня.

Зазначимо, що на випадок кнопкодавства вказала нардепка від фракції "Європейська солідарність" Ірина Геращенко, яка зажадала від глави ВР Дмитра Разумкова вжити відповідних заходів до порушників.

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Прогули і кнопкодавство: нардепи проголосували за своє покарання

На вимогу спікера нардепи дали пояснення, чому голосували за колег.

"Це був турборежим. Помилково, але я голосував, як підказували душа і серце. Як покарання готовий віддати місячну зарплату на благодійність", – розповів Литвиненко.

Сергій Литвиненко

Сергій Литвиненко

Копачук також підтримала свого однопартійця, пообіцявши перевести місячну зарплату в благодійні фонди.

"Для мене це урок на все життя", – повідомила нардепка.

Олена Копанчук

Олена Копанчук

Як повідомляв OBOZREVATEL, депутатку Верховної Ради України 9-го скликання Олену Копанчук (фракція "Слуга народу") впіймали на кнопкодавстві.

Сергій Литвиненко пояснив, навіщо проголосував у Верховній Раді за свого колегу Олександра Скічка.

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Місце
Україна
Теги
Партія Слуга народу Верховна Рада України
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