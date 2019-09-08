"Віддали вбивць, а отримали невинних!" Бродський пояснив головний нюанс обміну полоненими

Обмін полоненими між Україною і Росією, який відбувся 7 вересня, був нерівноцінним, адже наша держава віддала вбивць і негідників, а отримала простих і невинних людей.

Про це у Facebook написав президент Федерації баскетболу України, голова редакційної ради OBOZREVATEL Михайло Бродський. На його думку, обмін треба було проводити, тому подякував за це мужнє рішення президенту України Володимиру Зеленському.

Михайло Бродський

"Спасибі Зеленському за мужнє рішення, спаси одне життя і врятуєш весь світ. Сам обмін нерівноцінний: віддали вбивць і негідників, а отримали простих і невинних людей. Напевно, нас обіграли, але і на це начхати. Як і на Нідерланди", – написав Михайло Бродський.

Новини Обмін полоненими між Зеленським і Путіним викликав ажіотаж на Заході

Як повідомляв OBOZREVATEL, Україна і Росія в суботу, 7 вересня, провели довгоочікуваний обмін полоненими за формулою 35 на 35. Літаки зі звільненими приземлилися в Москві і Києві.

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