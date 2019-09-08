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8 вересня • оновлено в 12:54
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"Віддали вбивць, а отримали невинних!" Бродський пояснив головний нюанс обміну полоненими

13.4т Читати матеріал російською

Обмін полоненими між Україною і Росією, який відбувся 7 вересня, був нерівноцінним, адже наша держава віддала вбивць і негідників, а отримала простих і невинних людей.

Про це у Facebook написав президент Федерації баскетболу України, голова редакційної ради OBOZREVATEL Михайло Бродський. На його думку, обмін треба було проводити, тому подякував за це мужнє рішення президенту України Володимиру Зеленському.

Михайло Бродський

Михайло Бродський

"Спасибі Зеленському за мужнє рішення, спаси одне життя і врятуєш весь світ. Сам обмін нерівноцінний: віддали вбивць і негідників, а отримали простих і невинних людей. Напевно, нас обіграли, але і на це начхати. Як і на Нідерланди", – написав Михайло Бродський.

Новини
Обмін полоненими між Зеленським і Путіним викликав ажіотаж на Заході

Як повідомляв OBOZREVATEL, Україна і Росія в суботу, 7 вересня, провели довгоочікуваний обмін полоненими за формулою 35 на 35. Літаки зі звільненими приземлилися в Москві і Києві.

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Тема
Обмін полоненими
Особи
Михайло Бродський Володимир Зеленський
Місце
Україна
Теги
обмін полонені моряки
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Аполлон Безобразов
Аполлон Безобразов
А "убийцы и негодяи" это граждани Украины...
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
росия это Гетто Зона Концлагерь
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Khruslov Alexey
Khruslov Alexey
Кожедуб ruslan, мля, одни лозунги в башке... Выздоравливай...
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Motr Den
Motr Den
Щас подождите, месяц - другой, и окажется, что все невиновные уже давно завербованы в российских за стенках путинской гебнёй. И поедут сегодняшние герои как надия савченко к следователям сбу в сизо.
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