"Відчуваю себе дитиною": Зеленський зустрівся з учнями Ukrainian Global School

Президент України Володимир Зеленський 20 листопада зустрівся з учнями Ukrainian Global School на Всеукраїнському форумі "Україна росте разом зі мною".

Як повідомляється на сторінці Ukrainian Global School у Facebook, захід приурочено до 30 річниці Конвенції ООН про права дитини. Крім президента форум відвідала і перша леді Олена Зеленська.

На початку івенту президент, його дружина і діти-учасники зробили ранкову руханку. Після цього школярі показали відеопрезентацію, в якій розповіли про свої захоплення і досягнення. Так, учениця 2 класу Ukrainian Global School Вікторія поділилася деталями про власний проєкт – колекцію одягу, яку вона розробила в шестирічному віці для друзів.

Крім того, школярі мали унікальну можливість поспілкуватися з президентом і поставити йому свої запитання. Діти дізналися, про що він мріяв у дитинстві, де хотів вчитися і ким стати. У свою чергу Зеленський поцікавився думкою школярів: що може зробити держава, щоб діти не хотіли після школи або університету їхати в інші країни.

"Це просто банальні слова: діти – це майбутнє. Діти розумніші за дорослих, це правда, тому іноді я відчуваю себе дитиною з дорослими людьми", – поділився глава держави.

Зустріч Зеленського зі школярами Facebook Ukrainian Global School

Зустріч Зеленського зі школярами Facebook Ukrainian Global School

Зустріч Зеленського зі школярами Facebook Ukrainian Global School

Зустріч Зеленського зі школярами Facebook Ukrainian Global School

Як повідомляв OBOZREVATEL, під час молодіжного форуму "Україна росте разом зі мною" Володимир і Олена Зеленські станцювали перед школярами футбольний танок.

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