"Відчуваєш грішок?" Українців розлютив нічний візит Зеленського в "Бориспіль"

Українців розлютив візит президента Володимира Зеленського в ніч на 9 січня до міжнародного аеропорту "Бориспіль" після катастрофи літака Boeing 737 авіакомпанії МАУ в Ірані 8 січня.

Вони почали коментувати відповідний допис із фотографією Зеленського на сторінці Офісу президента України у Facebook.

"Після завершення робочої наради з питань, пов’язаних із катастрофою українського літака авіакомпанії МАУ в Тегерані, Володимир Зеленський вирушив до аеропорту "Бориспіль", щоби вшанувати пам’ять жертв трагедії. Там президент поклав квіти до світлин загиблих", – йдеться в повідомленні.

Українців розлютив нічний візит Зеленського в "Бориспіль" Офіс президента України

Допис викликав цілу хвилю обурення українців у мережі.

"А чому людей навкруги немає, чому зала порожня? Боїшся??? Відчуваєш грішок за собою??? Квіти воно поклало, а в душі порожнеча!!!", "Людей було в цьому залі багато. Що, порозганяли?", "Дякую, що поклали квіти. Шкода, що не вчора. Але кого ви так боїтеся, що вигнали всiх людей з завжди повного залу аеропорту? Це ж ваші виборці, не бiйтесь їх, слуга", "Так не буває, щоб в міжнародному аеропорту не було людей навкруги! Боїшся, слуга, свого народу? А добу де був? Країна шукала головнокомандувача! Де ти був?" – написали вони.

Водночас інші користувачі закликали не розпалювати ворожнечу у коментарях та вшанувати загиблих.

"Скільки жорстокості! Мені інколи здається, що ця злість не в українців, а десь в якомусь племені. Люди схаменіться!!!", "Як так можна... Таке горе для нашої неньки-країни, а ви всі тут сваритесь... Не соромно?.. Зараз душі цих молодих людей літають над нами і все бачать...Так не можна", "Щирі співчуття рідним і близьким загиблих..." – додали українці.

Коментарі українців щодо візиту Зеленського у "Бориспіль" Скріншот

Коментарі українців щодо візиту Зеленського у "Бориспіль" Скріншот

Коментарі українців щодо візиту Зеленського у "Бориспіль" Скріншот

Коментарі українців щодо візиту Зеленського у "Бориспіль" Скріншот

Коментарі українців щодо візиту Зеленського у "Бориспіль" Скріншот

Коментарі українців щодо візиту Зеленського у "Бориспіль" Скріншот

Коментарі українців щодо візиту Зеленського у "Бориспіль" Скріншот

Коментарі українців щодо візиту Зеленського у "Бориспіль" Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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