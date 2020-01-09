"Відчуваєш грішок?" Українців розлютив нічний візит Зеленського в "Бориспіль"

Українців розлютив візит президента Володимира Зеленського в ніч на 9 січня до міжнародного аеропорту "Бориспіль" після катастрофи літака Boeing 737 авіакомпанії МАУ в Ірані 8 січня.
Вони почали коментувати відповідний допис із фотографією Зеленського на сторінці Офісу президента України у Facebook.
"Після завершення робочої наради з питань, пов’язаних із катастрофою українського літака авіакомпанії МАУ в Тегерані, Володимир Зеленський вирушив до аеропорту "Бориспіль", щоби вшанувати пам’ять жертв трагедії. Там президент поклав квіти до світлин загиблих", – йдеться в повідомленні.
Українців розлютив нічний візит Зеленського в "Бориспіль"
Офіс президента України
Допис викликав цілу хвилю обурення українців у мережі.
"А чому людей навкруги немає, чому зала порожня? Боїшся??? Відчуваєш грішок за собою??? Квіти воно поклало, а в душі порожнеча!!!", "Людей було в цьому залі багато. Що, порозганяли?", "Дякую, що поклали квіти. Шкода, що не вчора. Але кого ви так боїтеся, що вигнали всiх людей з завжди повного залу аеропорту? Це ж ваші виборці, не бiйтесь їх, слуга", "Так не буває, щоб в міжнародному аеропорту не було людей навкруги! Боїшся, слуга, свого народу? А добу де був? Країна шукала головнокомандувача! Де ти був?" – написали вони.
Водночас інші користувачі закликали не розпалювати ворожнечу у коментарях та вшанувати загиблих.
"Скільки жорстокості! Мені інколи здається, що ця злість не в українців, а десь в якомусь племені. Люди схаменіться!!!", "Як так можна... Таке горе для нашої неньки-країни, а ви всі тут сваритесь... Не соромно?.. Зараз душі цих молодих людей літають над нами і все бачать...Так не можна", "Щирі співчуття рідним і близьким загиблих..." – додали українці.
Коментарі українців щодо візиту Зеленського у "Бориспіль"
Скріншот
Коментарі українців щодо візиту Зеленського у "Бориспіль"
Скріншот
Коментарі українців щодо візиту Зеленського у "Бориспіль"
Скріншот
Коментарі українців щодо візиту Зеленського у "Бориспіль"
Скріншот
Коментарі українців щодо візиту Зеленського у "Бориспіль"
Скріншот
Коментарі українців щодо візиту Зеленського у "Бориспіль"
Скріншот
Коментарі українців щодо візиту Зеленського у "Бориспіль"
Скріншот
Коментарі українців щодо візиту Зеленського у "Бориспіль"
Скріншот
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Український літак Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" (МАУ), на борту якого перебували 167 пасажирів і 9 членів екіпажу, 8 січня розбився незабаром після вильоту з аеропорту Тегерана (Іран).
З'явилися перші фото лайнера, що розбився. Також опубліковано відео з місця аварії.
ЗМІ повідомили, що всі пасажири і члени екіпажу загинули. Рятувальники не виявили слідів тих, хто вижив, на місці катастрофи.
Внаслідок катастрофи літака Boeing 737 загинули 11 українців. У мережі показали їхні імена.
Авіакомпанія Boeing вперше прокоментувала трагедію.
У посольстві України в Ірані заявили, що версія теракту або ракетної атаки як причини катастрофи літака авіакомпанії МАУ виключається. Причиною назвали загоряння двигуна.
Рятувальники виявили чорний ящик українського літака Boeing 737, який розбився відразу після зльоту.
Зеленський прокоментував аварію українського літака МАУ в Ірані.
Президент у ніч на 9 січня зібрав нараду щодо катастрофи літака авіакомпанії МАУ в Тегерані. Він записав відеозвернення до українців у зв'язку з трагедією.
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