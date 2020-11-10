Ми в "Міллер, юридична компанія" зважились на несподіваний крок: ухвалили рішення захищати Володимира Трофименка, інвестора компанії "Трейд Коммодіті" — одного з фігурантів скандально відомої справи закупівель палива Міністерством оборони.

Хтось скаже, що ми перейшли "на іншу сторону барикад", інші просто знизають плечима, виказуючи своє нерозуміння ситуації. Але насправді "Міллер" і далі залишається на світлій стороні, саме тому ми одностайно виступили на захист Артема Ситника.

Це виглядає як парадокс, але між обома подіями є чіткий логічний зв’язок.

Сьогодні мало хто з притомних людей може пов’язувати в одне ціле успіх у боротьбі з корупцією та спроби відправити у відставку директора НАБУ. Ситник став символом незалежності цієї інституції, саме тому частина потенційних "клієнтів" Антикорупційного бюро готова витратити будь-який ресурс на його приборкання.

Я не допускаю й думки, що їм це вдасться, і річ не тільки у втраті безвізу. Боротьба за Ситника — це, по суті, протистояння традиційних корумпованих еліт, ментально орієнтованих на Росію, та молодого покоління українців, що обрали зовсім інші цивілізаційні цінності.

Але є, як каже Майл Щур, одне "але". Революція гідності ознаменувала перемогу не конкретних осіб, а громадських цінностей, одна з яких — це пріоритет справедливості над "революційною доцільністю".

Повертаючись до теми НАБУ, мушу визнати, що суспільство прагнуло наскільки швидкого покарання "брудних" чиновників, щоб детективи Бюро та прокурори САП десь почали працювати поспіхом, а інколи — навіть халтурити.

Тому саме відчуття справедливості і змусило нас узятися за резонансну справу "Трейд Коммодіті". І я щиро вірю, що своєчасне виправлення помилок, пошук реальних корупціонерів, а не призначених, лише укріпить непорушність Ситника та його команди.

Якщо не вникати в обставини, то за кейс "Трейд Коммодіті" важко братись… особливо якщо перечитати безліч реакцій притомних і ціннісно близьких мені людей.

Озвучені НАБУ звинувачення були настільки гучними та безапеляційними, що "Трейд Коммодіті" не допомогло навіть те, що компанія стала постачальником року-2017 за даними ProZorro і заощадила державі більше 403 млн грн.

Вражали й оприлюднені детективами суми збитків, нібито завдані державі: спершу слідство озвучило цифру в 149 млн грн, потім — у 58 млн грн.

Але якщо-таки вникнути в суть цієї історії й відділити гучні звинувачення від доказової бази, то картина виходить зовсім інша.

Ми з адвокатами компанії вивчили цей кейс на прохання відомого волонтера, шанованої в суспільстві людини Олега Свірка, який цю справу відкрито назвав конкурентними розборками між традиційними гравцями на закупівлях та компаніями, що прийшли боротися з тендерною корупцією.

За словами Свірка, на першому ж тендері "ТК" перемогло в найближчого конкурента з ціною 15 тис. грн за тонну проти 25 тис. грн. Та коли "Трейд Коммодіті" збили з закупівель, то Міноборони придбало паливо на наступних торгах такого ж обсягу на 300 млн грн дорожче.

Проаналізувавши всі ці цифри, ми з колегами дійшли висновку, що за справу варто братися. Для мене особисто кейс "ТК" — це тест на готовність НАБУ та САП визнавати власні помилки та виправляти їх.

Уже в цьому тексті я хочу показати, скільки огріхів допустили детективи та процесуальні керівники, намагаючись будь-якою ціною довести розслідування до бажаного результату.

Найкращою допомогою антикорупційним інститутам у цій ситуації буде не закривати очі на процесуальні порушення, а навпаки — говорити, що не можна досягати важливої мети сумнівними намірами. Бо в такому випадку САП та НАБУ перетворяться на звичайних силовиків часів Кучми.

Коротко про фабулу справи

У травні 2016 року Міністерство оборони уклало договори закупівель палива на суму більш ніж мільярд гривень з ТОВ "Трейд Коммодіті".

У червні 2016 між Міністерством оборони та Трейд Коммодіті укладено додаткові угоди, якими підвищено ціни на паливо. Сукупно ціни підвищено на 149 млн грн.

У лютому 2017 Державна аудиторська служба склала висновок за результатами перевірки закупівель Міноборони та дійшла висновку, що всі додаткові угоди щодо підвищення цін укладені незаконно.

Ґрунтуючись на висновках аудиторської служби (що базувалися, як відзначено вище, на твердженнях самого Бюро), детективи НАБУ повідомили про підозру за ч. 5 ст. 191 КК України (розтрата коштів Міноборони в особливо великих розмірах за попередньою змовою групою осіб) Володимиру Трофименку — інвестору "Трейд Коммодіті".

У 2018–2019 роках адміністративні суди (всі три інстанції) вирішили, що висновки Державної аудиторської служби щодо завдання 149 млн збитків та незаконності додаткових угод — не дійсні.

Оскільки висновки аудиторів та експертиза, проведена на їх основі, були ключовими доказами, САП змінило підозри по цій справи та встановило, що сума збитків становить 58 млн — це вартість лише частини додаткових угод, укладених 15.06.2016. Начебто, факту підвищення цін саме за цими додатковими угодами не було.

Помилки, що були допущені слідством

Докази НАБУ про незаконність додаткових угод не витримують критики

Докази НАБУ будувались на Акті перевірки закупівель Міноборони, проведеному Державною аудиторською службою (ДАС) та висновку експертизи, що фактично повторював підрахунки ДАС у частині збитків.

Згідно з цим Актом, сума збитків становила 149 млн. Це сукупна вартість всіх укладених додаткових угод, оскільки ДАС вважала, що всі вони укладені незаконно.

Адміністративними судами всіх трьох інстанцій висновки ДАС визнано необґрунтованими, а підписання додаткових угод про підвищення цін — правомірним (Рішення Окружного адміністративного суду м. Києва від 14.03.2018 року та Київського апеляційного адміністративного суду від 27.09.2018 року залишено в силі Верховним судом 29.03.2019 року).

Незаконне поновлення досудового розслідування та фактичне визнання законності угод самими НАБУ/САП

Після винесення рішення апеляційного адміністративного суду САП поновило вже завершене досудове розслідування. Такої процесуальної дії взагалі не існує в КПК.

Потім НАБУ змінило підозри всім учасникам, а також додало новий доказ від ТОВ "Дослідницький інформаційно-консультаційний центр".

Спеціалістка Центру в документі "Довідка спеціаліста за результатами дослідження матеріалів досудового розслідування" дійшла висновку, що сума збитків, завданих державі, становить 58 млн гривень (це сума всіх додаткових угод, укладених 15.06.2016).

При цьому спеціалістка прийшла до висновку, що в матеріалах справи відсутні докази підвищення цін (довідки про зміну ціни на товар на ринку), що стали підставою для укладення додаткових угод 15.06.2016.

Хоча "ТК" надавав Міністерству оборони такі докази при укладенні угод — довідки від 03.06.2016. Це підтверджено висновками судів і є в публічному доступі — можна перевірити.

Відвід детектива

07.03.2018 року Солом’янський районний суд відвів від участі в кримінальному провадженні детектива Литвиненка І. В. за грубі порушення закону при розслідуванні. Але навіть після цього детектив фактично продовжував брати участь в досудовому розслідуванні.

Це той самий Литвиненко, який засвітився в кримінальному провадженні про розкрадання коштів заводів "Укроборонпрому" і активно допомагав фігурантам справи у їхній злочинній діяльності.

Про це йшлося в сюжеті "Бігус.Info" — "Друзі Президента крадуть на оборонці". Усі пам’ятають сумнозвісну справу, пов’язану з Гладковським.

Зростання ціни

Ціни на світовому ринку в 2016 році справді виросли, і це можна підтвердити й перевірити за бажанням. При цьому варто врахувати специфіку процедур закупівель.

Ціна зафіксована на етапі акцепту у квітні 2016 року, договори фізично укладені в травні 2016 року. З квітня ціни почали підніматись.

При цьому слід розуміти, що постачальник, чекаючи підписання договору, не міг зберігати паливо в такому обсязі, в якому воно закуповувалось.

Не тому, що ТОВ "Трейд Коммодіті" — фіктивне підприємство чи не мало належної матеріально-технічної бази, передбаченої тендерною документацією, а тому, що це економічно недоцільно і зумовило б істотно вищу ціну товару.

Тому товар імпортувався з-за кордону. Тобто фактично паливо закуповується на світовому ринку лише після підписання угоди, такі правила. Цей вид товару не продається "зі складу".

Ріст цін на світовому ринку зумовив ріст цін на імпортоване паливо. Також варто пам’ятати про вартість поставки товару до військових частин на умовах, прийнятних для цих підрозділів, і про ризики, пов’язані з тривалістю розрахунків із бюджетом.

Попередні високі оцінки діяльності "ТК"

За підсумками першого півріччя 2017 року ProZorro відзначило нагородами гравців ринку, які стали найактивнішими учасниками системи публічних прозорих закупівель.

"Трейд Коммодіті" за обсягом підписаних договорів випередила низку відомих паливних трейдерів та отримала відзнаку "Постачальник року–2017".

За даними ProZorro, переможні цінові пропозиції "Трейд Коммодіті" дозволили заощадити більше 403 млн грн державних коштів (закупівлі палива Міноборони відбувались у 2016).

Відсутність потерпілих

У кримінальному провадженні Міноборони, якому начебто завдано збитків, не визнано потерпілим, і воно не просило про це. При цьому з 2016 року змінилась влада і декілька міністрів оборони.

Міністерство, для того, щоб продемонструвати недобросовісність "попередників", могло б заявити цивільний позов про відшкодування завданих збитків, але не зробило цього.

Неоскарження НАБУ угоди в суді

Підхід САП до цієї та іншої резонансної справи, що розслідувалась у той же період — інакший.

Кримінальне провадження №5201600000000330 від 20.09.2016 року порушено за фактом розтрати коштів унаслідок безпідставного підвищення службовими особами філії "Укрзалізниці" ціни на дизельне паливо від ТОВ "Вог Аеро Джет" у результаті укладання додаткової угоди до договору поставки від 18.03.2016.

Заступник прокурора САП Кривенко В. В. відмовив у погодженні повідомлення про підозру фігурантам справи, оскільки НАБУ не звернулось до суду з позовом про визнання додаткової угоди недійсною.

На думку Кривенка, НАБУ мало б звернутися до суду з таким позовом, а вже потім, встановивши в судовому порядку незаконність укладення угоди, вживати заходів щодо притягнення когось до кримінальної відповідальності.

У справі "Трейд Коммодіті" САП зайняло протилежну позицію — їх влаштовувало, що НАБУ навіть не намагалося оскаржити угоду в суді, хоча Бюро мало таку можливість.

Післямова

Я дуже мрію про те, щоб НАБУ та САП добивалися побільше обвинувальних вироків у Вищому антикорупційному суді. Але кожен вирок має бути результатом скрупульозно зібраних доказів, змагальності у суді.

Винних не можна призначати, особливо — на догоду політичній кон’юнктурі (чи сумнозвісній "революційній доцільності").

Так само, НАБУ не може виписувати пресрелізи своєї організації в стилі обвинувальних вироків суду, особливо, якщо більшість кричущих фактів дорогою до суду зникають із матеріалів справи.

Іншими словами, не можна підміняти роботу бравурними маршами. Потрібно наполегливо працювати, навіть якщо суспільство очікує швидких результатів.

Тут ми підійшли до найголовнішого: чому "Міллер" та я особисто вирішили взятися за справу "Трейд Коммодіті"?

Тому що ми хочемо справедливої правової системи, намагаємося перегорнути сторінку нашої багаторічної історії розвитку правоохоронних структур, коли сповідувався принцип "друзям все, ворогам — закон". У САП працюють мої бойові побратими по АТО, в НАБУ — однодумці по філософії чистоти влади.

Але… закон один для всіх.