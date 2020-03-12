Від Зеленського зажадали звіту щодо домовленостей ТКГ у Мінську

Українському суспільству доводиться дізнаватися про результати переговорів учасників Тристоронньої контактної групи у Мінську з врегулювання ситуації на Донбасі з російських пропагандистських засобів масової інформації.

Про це написала співголова фракції "Європейська солідарність" Ірина Геращенко у Facebook. Вона розповіла, що керівник Офісу президента України Андрій Єрмак і заступник керівника Адміністрації президента РФ Дмитро Козак домовилися про створення нового "консультативного органу" з ОРДЛО.

"Хотілося б почути від влади і безпосередніх учасників переговорів в Мінську більш розгорнуту інформацію про консультативну раду, яку домовилися створити на Тристоронній контактній групі в рамках політичної підгрупи. Ця підгрупа розглядає питання модальності майбутніх, можливих регіональних виборів і амністії", – зазначила Геращенко.

Ірина Геращенко Прямий

"Очевидно, що єдині консультації , які тут важливі – з ВР, яка має приймати відповідне законодавство. І з українським суспільством, враховуючи чутливість теми", – підкреслила депутатка.

За її словами, якщо такі консультації будуть проводитись з представниками тимчасово окупованих окремих районів Донбасу, тоді це буде реалізацією багаторічного сценарію Кремля.

"Очевидно, ці домовленості потребують роз’яснення і широкого інформування, яке зараз не отримують ЗМІ, суспільство та й самі парламентарі", – зауважила депутатка.

Також Геращенко відзначила важливість досягнутих домовленостей і просування в темі звільнення заручників.

"Але більше непокоїть, що на фоні загострення на фронті. Про це в підсумковому комюніке – жодного слова. Навпаки – готуються нові ділянки для розведення. Також ні слова, що невиконані всі рішення грудневої нормандської зустрічі: ні про дату припинення вогню, ні про сталий режим тиші", – підкреслила співголова фракції.

Як писав OBOZREVATEL, на засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську домовилися визначити список осіб для обміну і нові ділянки для розведення сил на Донбасі.

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