"Це свідомий саботаж?" Від Зеленського зажадали відновити виробництво тестсистем на коронавірус

Народний депутат фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко зажадав від президента Володимира Зеленського роз’яснень щодо блокування роботи Інституту молекулярної біології і генетики НАНУ із розробки української тест-системи на коронавірус.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook. За його словами, влада блокує виробництво вітчизняних тестів на коронавірус, які дешевші за іноземні аналоги.

Він повідомив, що звернувся до президента Зеленського за роз’ясненням ситуації з тестами на коронавірус.

"Нагадаю, ще в січні Інститут молекулярної біології і генетики НАНУ розробив тест-систему для виявлення Covid-19, яка є дешевшою за іноземні аналоги. Проте запустити масове виробництво тестів не можуть через постійну затримку фінансування", – зазначив він.

"Ситуація пробила дно абсурду, коли тиждень тому співробітників Інституту відправили у відпустку за свій рахунок і лише позавчора почали знову виплачувати зарплату", – також додав Олексій Гончаренко.

"Україна уже давно могла б забезпечити себе тестами на коронавірус і не закупляти їх закордоном. Чому влада блокує роботу Інституту? Це свідомий саботаж чи службова недбалість? Чекаю відповіді від президента", – зазначив представник "Європейської солідарності".

Facebook/Олексій Гончаренко

Facebook/Олексій Гончаренко

Як повідомляв OBOZREVATEL, раньше п'ятий президент України Петро Порошенко заявив, що уряд України має ініціювати створення так званого "повітряного мосту" із Китаєм, щоб максимально оперативно отримати необхідні засоби захисту та медобладнання для боротьби з коронавірусом.

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