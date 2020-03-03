Від Зеленського зажадали позачергового засідання Ради через коронавірус, пенсії та ATR

Парламентська фракція партії "Європейська солідарність" заявила, що вимагає скликання позачергового засідання щодо не індексованих пенсій, ситуації з коронавірусом та припинення фінансування телеканалу ATR.

Офіційну заяву фракції озвучив у Раді депутат Артур Герасимов. Парламентар зазначив, що жодне із цих питань не внесене у порядок денний позачергового засідання, яке збирає президент Володимир Зеленський, незважаючи на те, що ці питання хвилюють українців.

На переконання депутатів "ЄС", Зеленський збирає парламент, щоб перекласти відповідальність за провали майже по всіх напрямках з себе на когось іншого.

"Мабуть він забув, що скоро рік, як при владі. Мабуть, він також забув, що зосередив в своїх руках майже абсолютну владу. Навіть якщо щомісяця змінювати формального прем’єра, це все одно буде уряд Зеленського. Для прикладу подивіться на цей зал, бо в ньому сидить 250 Зеленських. Тому кого не притули, а відповідальність несе персонально він. Персонально Зеленський", – сказав Герасимов.

За його переконання, за цей майже рік Зеленський продемонстрував свою повну некомпетентність та нездатність керувати країною.

"Кожна кризова ситуація це демонструвала. Збивають російською ракетою український літак, а він загубився в Омані. Росіяни починають наступ 18 лютого, а для нього це просто "провокація". Коронавірус ще не прийшов, а економіку вже розвалили. Подивіться як падає українська промисловість. Чому різко впали надходження до бюджету? Чому ви відмовляєтесь автоматично індексувати пенсії? Навіщо ви вбиваєте українського експортера? Навіщо підкручуєте статистику до потрібних показників, наче аферисти змотують спідометр?", – сказав нардеп.

Герасимов також нагадав, що при попередниках казна була повною, а економіка демонструвала стабільне зростання.

"Щойно прийшли "чесні" і перестали красти – гроші закінчились, а економіка пішла вниз. То виходить – ви або крадете в турборежимі, або брешете з таким же прискоренням", – сказав депутат.

"Шановний пане головуючий, оголосіть це реально необхідне українському суспільству позачергове засідання, або терміново видайте підписні листи для його скликання. Суспільство бачить, що влада Зеленського не здатна втілити жодної зі своїх передвиборчих обіцянок. Зеленський не займається країною. Натомість він займається політичними переслідуваннями опозиції, патріотів та волонтерів. Факти політичного переслідування в Україні широко обговорюються в західній пресі. Зокрема в нещодавньому матеріалі в "Нью-Йорк Таймс" американські журналісти порівнювали Зеленського з Януковичем – а ми всі добре пам’ятаємо, як закінчив Віктор Федорович", – додав Герасимов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський має намір відвідати позачергове засідання Верховної Ради в середу, 4 березня.

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