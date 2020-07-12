Від Зеленського вимагають піти після порушення закону. Текст петиції

Політика 12:35, 12.07.2020 Оновлено: 13:08, 12.07.2020

На сайті президента України з'явилася петиції з вимогою до Володимира Зеленського піти у відставку за порушення закону.

Петиції зареєстрована 8 липня, її автором є політтехнолог Віктор Уколов.

"18 квітня 2019 року у програмі "Право на владу" кандидат у президенти Володимир Зеленський пообіцяв подати у відставку, якщо порушить закон. Цим він обнадіяв і здобув підтримку 73% виборців у другому турі, який пройшов лише через 4 дні після тієї заяви", – йдеться в документі.

7 липня 2020 року Зеленський признався, що не задекларував 5,1 млн грн доходів від погашення ОВДП і цим порушив закон "Про запобігання корупції".

"Звертаємося до пана президента із закликом дотримувати слова і подати у відставку, або визнати, що за 4 дні до другого туру 18 квітня 2019 року він збрехав своїм виборцям", – підкреслює автор.

Станом на 12 липня петиція зібрала вже більше половини з 25 тисяч голосів, необхідних для її розгляду президентом.

petition.president.gov.ua

Як писав OBOZREVATEL:

  • Зеленський повідомив у НАЗК про те, що не надав даних про зміни в майновому стані. Йдеться про облігації, вартість яких перевищувала 50 прожиткових мінімумів.

  • Президент заявив, що готовий нести відповідальність за порушення. У НАЗК відреагували, виписавши два адмінпротоколи. Тепер на Зеленського чекає суд.

  • Про обіцянку Зеленського піти в разі порушення закону вже нагадував екснардеп Борислав Береза.

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