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Від ''Слуги народу'' в Раду йде топ-менеджер Пінчука

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Від партії "Слуга народу" по Дніпропетровському мажоритарному округу на дострокові вибори до Верховної Ради йде менеджер Дмитро Кисилевський, пов'язаний з олігархом Віктором Пінчуком.

Як вказує прес-служба партії, Дмитро Кисилевський йде по 24 округу. Це Індустріальний і Самарський райони Дніпра.

В офіційній біографії сказано, що кандидат закінчив Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут", спеціальність "Адміністративний менеджмент", а також британську програму Chartered Institute of Public Relations.

Новини
У списку партії "Слуга народу" знайшовся завзятий комуніст
Дмитро Кисилевський

Дмитро Кисилевський

Директор з корпоративних відносин служби з корпоративних відносин в торговій компанії. Очолював волонтерський штаб компанії з допомоги працівникам, мобілізованим до лав Збройних сил України.

Віктор Пінчук

Віктор Пінчук

За даними ж OBOZREVATEL, Дмитро Кисилевський з 24 квітня 2018 року по 23 квітня 2019 року входив до Наглядової ради АТ "Інтертайп Новомосковський трубний завод".

Цим же підприємством, виходячи з відкритих даних, володіє відомий бізнесмен Віктор Пінчук. Серед його активів вказані і інші заводи, що входять в металургійну компанію "Інтертайп".

Як повідомляв OBOZREVATEL, політична партія "Слуга народу" опублікувала список мажоритарних кандидатів на позачергові вибори до Верховної Ради в 2019 році. Крайній термін реєстрації кандидатів закінчився 20 червня.

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Місце
УкраїнаДніпро
Теги
Выборы 2019"Слуга Народу"
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Чан Джеки
Чан Джеки
ЗЕЛЕНЬ СОБИРАЕМ ОДНИХ ЖИДОВ.
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