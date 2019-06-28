Від "Слуги народу" в Харкові балотується громадянин Ізраїлю

Партія "Слуга народу" висунула в якості кандидата по одномандатному виборчому округу №169 в м Харкові автомобільного блогера і громадянина Ізраїлю Олександра Куницького (Zpsanek).

Відповідні копії документів, що підтверджують ізраїльське громадянство кандидата, а також їх нотаріально завірені переклади опублікувало видання "Цензор".

Йдеться про надану ізраїльським Відомством з питань корпорацій виписці про заставу майна громадянина Ізраїлю Олександра Куницького. Зокрема, управління з питань населення і міграції держави Ізраїль видало довідку про те, що останньою адресою, за якою був зареєстрований Куницький Олександр Олегович, є 3229721 м. Хайфа, вул. га-Тихон, 7, 2.

Сам Олександр Куницький своє подвійне громадянство заперечує.

Олександр Куницький 112 Украина

У той же час в ефірі однієї з програм "5 каналу" було продемонстровано відео в блозі кандидата в народні депутати, яке є підтвердженням нібито наявності у Олександра Куницького ізраїльського громадянства та використанням останнім свого статусу.

Так, на одному з відео, опублікованому Куницьким в 2014 р, в суперечці з поліцейським Ізраїлю, Олександр нібито особисто підтверджує своє проживання в Хайфі, а його дружина на його прохання передає йому даркон (ізраїльський паспорт).

Більш того, в інциденті, що стався з Олександром і його дружиною в 2018 році в Борисполі, він знову скористався своїм ізраїльським громадянством, вимагаючи у поліцейських перекладача з української на іврит, проте публікуючи матеріал в своєму блозі, цей момент прибрав.

Тоді конфлікт прокоментував правозахисник Сергій Наумович, опублікувавши на своїй сторінці в Facebook відео, надане громадською організацією "АвтоЄвросила Бориспіль". Правозахисник зазначив, що Олександр нібито влаштував ряд умисних провокацій, намагаючись втекти з місця порушення, викликаючи швидку і вимагаючи перекладача з української на свій рідний іврит.

"За повідомленнями ЗМІ, кандидати від партії "Слуга народу "все частіше стають учасниками скандалів і піддаються дискредитації. Чи дозволить новообраний Президент, який раніше висміював минулу владу, допустити в даному випадку подвійні стандарти для своїх кандидатів поки невідомо", - йдеться у сюжеті.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Волинській області пропрезидентська партія "Слуга народу" на окрузі голови обласної ради і соратника олігарха Ігоря Коломойського Ігоря Палиці виставила технічного кандидата.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!