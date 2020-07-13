Від Ради зажадали створити ТСК з розслідування фальсифікації "справ" проти Порошенка

Політична партія "Європейська солідарність" вимагає створення тимчасової слідчої комісії парламенту для розслідування фактів втручання Офісу президента та Генерального прокурора в роботу Державного бюро розслідувань та фальсифікації справ проти лідера опозиції Петра Порошенка.

Про це під час Погоджувальної ради заявила співголова фракції Ірина Геращенко. Вона, зокрема, нагадала про скандальні свідчення керівника групи слідчих ДБР Олега Корецького, який заявив про тиск з боку Венедіктової і Соколова на слідчих у справах проти Петра Порошенка.

"Якщо олігархічні канали не помічають "українського Уотергейту", який розв’язався минулого тижня, це не означає, що його немає, коли є прямі свідчення керівництва силових структур і спеціальних органів про пряме втручання в їхню роботу і вказівки Банкової, зокрема і Зеленського, щодо політичних репресій проти опозиції", – заявила Геращенко.

Вона наголосила, що судилище над Порошенком свідчить про ганебність ситуації, що відбувається у країні.

"Я хочу нагадати, що система, яка створювалася задля впровадження в країні справедливості – сьогодні формується, як карально-репресивна. І той фарс, який відбувся в Печерському судилищі минулого тижня, коли чергова справ проти лідера опозиції Петра Порошенка розвалилась, тільки свідчить про ганебність ситуації, яка відбувається в країні, коли в Зеленського немає свого порядку денного у вирішенні економічних, соціальних проблем держави і тому залишаються тільки репресії", – наголосила Геращенко.

"Європейська солідарність" вимагає створення тимчасової слідчої комісії щодо фальсифікації справ щодо лідера опозиції п’ятого Президента Петра Порошенка і тиск на ДБР та інші силові структури", – заявила співголова фракції.

Вона також нагадала, що сьогодні відбувається судилище проти Яни Дугарь, Андрія Антоненка, Юлії Кузьменко, які більше шести місяців знаходяться в слідчих ізоляторах.

"Справа розвалюється на очах, прокурори туди не з’являються, але ж Зеленський вже визнав їх винними, тому людей тримають під вартою. Ми вимагаємо, щоб все це стало предметом розслідування ТСК", – зазначила Геращенко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, чотири нові кримінальні провадження проти Порошенка зареєстровані за заявами бізнесмена та колишнього власника "ПриватБанку" Ігоря Коломойського.