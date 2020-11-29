Від Порошенка у вінницькі лікарні передали засоби захисту

У Вінницьку центральну районну лікарню та Вінницьку міську лікарню №1 передали 1500 комплектів захисного одягу та 300 захисних окулярів від Фонду Порошенка та компанії "Рошен".

Головний лікар Вінницької центральної районної лікарні Олександр Кривов’яз подякував Фонду Порошенка за постійну допомогу медикам.

"Ми дякуємо Фонду Петра Порошенка, який не просто благодійник, меценат, а й курує цю лікарню. І якщо б не він, то, можливо, ми б і не відкрилися тоді, 8 місяців тому. Нині наша лікарня поповнюється засобами та обладнанням", – сказав керівник медзакладу.

Головлікар також повідомив, що медичний персонал нині працює з надмірним навантаженням, медики почали хворіти на ковід, і вже, на жаль, є померлі.

"Фактично на сьогодні ми вже прийняли 1,5 тисячі пацієнтів", – зазначив лікар. Він додав, що районна лікарня приймає пацієнтів зі станом середньої та важкої тяжкості. "Ми починали з 80 ліжок. На сьогодні ми маємо 150 ліжок і маємо розширитися до 180 ліжок", – сказав він. Головлікар повідомив, що нині почали розв'язувати питання щодо обладнання в лікарні кисневих станцій.

Голова Вінницької територіальної організації партії "Європейської солідарності" Андрій Гижко, який передавав захисний одяг та окуляри, зауважив, що костюми виготовлені українським підприємством і мають усю необхідну міжнародну сертифікацію.

"Це була ініціатива Марини Порошенко – налагодити в Україні виробництво. За короткий період часу вони вже мають сертифікат ІСО. І це говорить про те, що ці костюми якісні. Уже не треба гроші з України платити за кордон. Узагалі цим мала б займатися влада. За 8 місяців можна було б розгорнути й налагодити таке виробництво. У нас є вдосталь потужностей, щоб пошити костюми, маски захисні. Порошенко ініціював, щоб в Україні почали шити захисні костюми, які мають відповідні сертифікати, відповідні ступені захисту. І нічим не поступаються іноземним аналогам", – наголошує Анлрій Гижко.

Він також повідомив, що в Україну прибули перші 12 кисневих концентраторів, закуплені командою Порошенка. "Як і обіцяв Петро Порошенко – до кінця цього року Україна отримає кисневі концентратори, які врятують сотні життів", – зазначив він.

Андрій Гижко також зазначив, що у Вінницьку міську лікарню №1 передадуть 500 захисних медичних костюмів і 200 окулярів.

Вітчизняне виробництво захисних костюмів розпочалося в жовтні цього року завдяки пільговому кредиту від Міжнародного інвестиційного банку. Одне з українських підприємств закупило необхідне іноземне обладнання, а компанія "Рошен" та Фонд Порошенка профінансували виготовлення першої партії – 27 тисяч костюмів, які передають в українські лікарні.

Від початку пандемії Фонд Порошенка спільно з компанією "Рошен" і волонтерами закупили понад 130 тисяч захисних костюмів для медиків, 10 тисяч антивірусних окулярів, понад 50 тисяч високоякісних швейцарських ІФА-тестів Roche, 12 кисневих концентраторів, профінансували закупівлю, ремонт і розхідники понад 50 апаратів ШВЛ, оплатили та відправили у регіони України понад 50 тисяч продуктових наборів для людей із вразливих категорій. Допомогу отримали близько 200 медичних закладів. До кінця року в Порошенка очікують отримати й передати в лікарні ще близько 40 кисневих концентраторів.

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