Від порноактриси до нянь: спливло красномовне відео з Зеленським про Україну

У мережі красномовним роликом нагадали, наскільки кардинально змінилася риторика президента Володимира Зеленського з періоду його акторської кар'єри у "Кварталі 95" та під час виступу на економічному форумі в Давосі в січні 2020 року.

Так на відео, опублікованому на сторінці ragu_li в Instagram, йде нарізка фраз Зеленського під час чергового випуску "Кварталу", де він називає Україну "жебрачкою" і "героїнею німецьких фільмів для дорослих", а також просить не вкладати у країну інвестиції.

Паралельно у ролику є вставки з його виступу у Давосі, де він уже закликає інвестувати в Україну (щоб подивитися, відео, доскрольте до кінця).

"Що таке Україна і чому в неї сьогодні вигідно викидати свої гроші? Перепрошую, вкладати!", "Ви даєте нам свої кошти, а ми їх вам потім не вертаємо!", "У нас новий рівень економіки! Ми дійшли до цього рівня – він називається "жербацтво"!, "Україна нагадує акторку з німецьких фільмів для дорослих – готова прийняти у будь-якій кількості з будь-якого боку!" – казав актор Зеленський у "Кварталі".

"Ми пропонуємо всім стати акціонерами успіху нової України..", "Наша філософія перетворити свої проблеми на власну силу...", "Ми сьогодні недоінвестовані та недолюблені..." – говорив уже президент Зеленський у Давосі.

"Люди, які все ще активно відстоюють квартальне "почуття гумору" і скетчі Зеленського, хоча, гадаю, навіть сам Зеленський уже зрозумів, як сам собі насрав на голову сценками, що тепер дивовижно переплітаються з реальністю. Не забувайте, у все, що ви ляпаєте колись, можливо, згодом доведеться вступити", – зазначив автор посту.

Нагадаємо, виступаючи на економічному форумі у Давосі, Зеленський заявив, що Україна стає стабільним і передбачуваним ринком зі значними можливостями для розширення бізнесу. Він повідомив, що країна готова говорити з великими західними партнерами щодо інвестування. Він ззаначив, що уже готова программа Investment nanny, завдяки якій кожному інвестору, яка приведе в Україну 100 млн доларів, уряд забезпечить окремий контракт із державою.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у мережі знайшли відео виступу колишнього коміка і нинішнього президента України Володимира Зеленського на шоу "Вечірній квартал". Під час мініатюри він пародіював Петра Порошенка, який провів відпустку на Мальдівських островах.

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