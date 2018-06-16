Від початку року в Німеччині подали 78 тисяч прохань про притулок

Потік прохачів про притулок у Німеччину незначно змінився порівняно із аналогічним періодом минулого року.За перші п'ять місяців поточного року в Німеччині подали близько 78 тисяч клопотань про притулок. Про це йдеться у статистиці міністерства внутрішніх справ, про яку в суботу, 16 червня, пише видання Passaue Neue Presse. За перші півроку 2017-го таких було понад 90 тисяч, повідомляє агенція новин KNA.

Зазначається, що від січня до середини червня 2018 року отримані дані 18,3 тисячі шукачів притулку, які вже зареєстровані в європейській базі біометричних даних Eurodac. За дублінськими угодами вони б мали подаватися на притулок у тій країні ЄС, до якої вперше в'їхали. Якщо застосувати анонсований главою МВС Горстом Зеегофером (Horst Seehofer) план посилення міграційної політики та висилати таких осіб ще на кордоні, до ФРН в'їхало б на близько 20 відсотків менше біженців, пише газета.

Федеральна поліція також повідомила, що за січень-квітень 2018 року зафіксовано 14,7 тисячі нелегальних в'їздів, 3,9 тисяч осіб відправлено назад. Рішення не дозволяти біженцям потрапити на територію ФРН було можливим лише в місцях з прикордонним контролем, а саме на кордоні Німеччини та Австрії, а також в аеро- та морських портах, уточнили там.

Нагадаємо, між главою МВС Зеегофером та канцлеркою ФРН Анґелою Меркель (Angela Merkel) і раніше існували розбіжності у політиці щодо біженців, а цього тижня вони спричинили урядову кризу. Зеегофер прагне, зокрема, дати вказівку німецьким прикордонникам взагалі не пропускати через кордон до Німеччини мігрантів, вже зареєстрованих в якійсь із країн Європейського Союзу. Меркель ж виступає за спільне європейське рішення для подолання кризи біженців.