"Від олігарха до водія!" Зеленський записав потужне звернення до українців

Президент України Володимир Зеленський звернувся до українців з проханням телефонувати на гарячу лінію НАБУ, якщо їм пропонують хабар або "відкат".

Відеозвернення з'явилося на офіційній сторінці президента у Facebook. Він дав обіцянку працювати чесно і попросив у українців "крок назустріч" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку докінця).

"Шлях України до успіху – це дорога з двостороннім рухом. Ми, як влада, будемо працювати чесно, але нам потрібен і ваш крок назустріч. Ми не зможемо відродити економіку, якщо люди не будуть платити податки. Це стосується кожного – від олігарха до водія таксі. Ми не зможемо перемогти корупцію, якщо ви будете закривати на неї очі або ставати учасником розпилу державних коштів", – заявив президент.

Володимир Зеленський Скріншот

Він додав телефон гарячої лінії НАБУ і пообіцяв, що правоохоронні органи будуть реагувати на звернення громадян.

"Ми ніколи не подолаємо корупцію, якщо ви будете закривати на неї очі. Вимагають хабар? Пропонують "відкат"? Будь ласка, не мовчіть! Звертайтеся на гарячу лінію НАБУ –0800503 200. Кожен з вас може почати змінювати країну вже сьогодні!", – сказав Зеленський.

"Давайте пам'ятати, що Європа починається не з державного кордону, Європа починається з недопалка, який летить в смітник, з пристебнутого ременя безпеки, з оплачених комунальних послуг та податків, з відповіді "ні", коли вашій фірмі пропонують на тендері "нагнути" державу", – зазначив Зеленський.

Як писав OBOZREVATEL, українці звернулися до президента України Володимира Зеленського з вимогою не допустити капітуляції України перед Росією в ході переговорів "нормандської четвірки".

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