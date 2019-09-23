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23 вересня • оновлено в 13:36
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"Від олігарха до водія!" Зеленський записав потужне звернення до українців

12.6т Читати матеріал російською

Президент України Володимир Зеленський звернувся до українців з проханням телефонувати на гарячу лінію НАБУ, якщо їм пропонують хабар або "відкат".

Відеозвернення з'явилося на офіційній сторінці президента у Facebook. Він дав обіцянку працювати чесно і попросив у українців "крок назустріч" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку докінця).

"Шлях України до успіху – це дорога з двостороннім рухом. Ми, як влада, будемо працювати чесно, але нам потрібен і ваш крок назустріч. Ми не зможемо відродити економіку, якщо люди не будуть платити податки. Це стосується кожного – від олігарха до водія таксі. Ми не зможемо перемогти корупцію, якщо ви будете закривати на неї очі або ставати учасником розпилу державних коштів", – заявив президент.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Скріншот

Новини
"Ви втрачаєте гроші? Ми — людей!" Зеленський потужно звернувся до Європи через Росію

Він додав телефон гарячої лінії НАБУ і пообіцяв, що правоохоронні органи будуть реагувати на звернення громадян.

"Ми ніколи не подолаємо корупцію, якщо ви будете закривати на неї очі. Вимагають хабар? Пропонують "відкат"? Будь ласка, не мовчіть! Звертайтеся на гарячу лінію НАБУ –0800503 200. Кожен з вас може почати змінювати країну вже сьогодні!", – сказав Зеленський.

"Давайте пам'ятати, що Європа починається не з державного кордону, Європа починається з недопалка, який летить в смітник, з пристебнутого ременя безпеки, з оплачених комунальних послуг та податків, з відповіді "ні", коли вашій фірмі пропонують на тендері "нагнути" державу", – зазначив Зеленський.

Як писав OBOZREVATEL, українці звернулися до президента України Володимира Зеленського з вимогою не допустити капітуляції України перед Росією в ході переговорів "нормандської четвірки".

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Особа
Володимир Зеленський
Тег
Національне антикорупційне бюро України
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Kutovoy Yuriy
Kutovoy Yuriy
Стукачество при глупой власти приведет к ГУЛАГУ. Это уже проходили, но пятой колонне - мало!
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Kutovoy Yuriy
Kutovoy Yuriy
тукачество при глупой власти прмведет к ГУЛАГУ. Это уже проходили, но пятой колонне - мало!
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Kutovoy Yuriy
Kutovoy Yuriy
"Мы, как власть, будем работать честно..." - одной честности мало, хотя и ее нет. Нужен разум!
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