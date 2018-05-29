"Від не рабів": Добкін по-хамськи поглумився з української мови

Скандальний нардеп від "Опозиційного блоку" Михайло Добкін образив українців, висловивши своє "здивування" невідомими йому словами української мови.
Так, в своєму Twitter він опублікував скріншот заголовка статті на сайті УП і обурився словом "філіжанка", яке йому здалося дивним.
"Філіжанка. Мешти. Коцик. Гарбата. Жевжик. Це не лайливі слова. Це українська мова від "не рабів", - написав Добкін.
Філіжанка. Мешти. Коцик. Гарбата. Жевжик.- Добкін Михайло (@mdobkin) May 29, 2018
Це не лайливі слова. Це українська мова від "не рабів".
Трохи "правди" вам в стрічку від "УП". pic.twitter.com/tX2ViCAFhn
У свою чергу, його підписники відзначили, що ці слова мають польське походження і це нормально, коли деякі лексеми "мігрують" з однієї мови в іншу.
Нагадаємо, раніше Добкін влаштував сварку у прямому ефірі з іншим нардепом.