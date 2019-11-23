Партія турбобрехунів? Чому "Слузі народу" потрібна люстрація

"Вони переводили очі зі свині на людину, з людини на свиню і знову зі свині на людину, але вгадати, хто з них хто, було неможливо"

Цією цитатою з відомої поеми Джорджа Оруелла "Скотний двір" багато в чому можна охарактеризувати поведінку партії "Слуга народу". Якщо ще півроку тому команда Володимира Зеленського публічно пообіцяла українцям нову політику — без договірняків, корупції, "рішалова", друзів біля корита, то зараз про це все забули.

Так-так, саме відверто наплювали, буквально за кілька місяців. Відрізнити добре від злого стає все складніше, адже вчорашні "нові обличчя" кожен день стають все гіршими і гіршими. "Слуга народу" відверто злочинними рішеннями розчаровує своїх же виборців. Деталі — у матеріалі OBOZREVATEL.

Корупція дійшла до верхівки?

Всю свою передвиборчу кампанію Володимир Зеленський побудував на обіцянках. Просто відкриємо його програму і почитаємо про "країну мрій":

"Де є недоторканними Карпатські ліси, а не депутати"

"Торгувати принципами, репутацією, країною для збереження влади не стану"

"Жодних кірочок, телефонного права. Невідворотність відповідальності, справедливе і законне покарання – основа чесної України"

"Нульова толерантність до корупції на будь-якому рівні"

"Мета: не брати, не давати, а хто не зрозумів — садити!"

Ось такими пафосними речівками президент здобув собі перемогу. Його ж партія, "нові обличчя", за яких Зеленський взяв персональну відповідальність — отримали більше половини місць у Верховній Раді. Повну владу і повноцінний кредит довіри від мільйонів українців.

Бери, роби, працюй на благо країни. Не потрібен жодний турборежим і 17-годинні засідання Верховної Ради, просто виконуйте свої обов'язки, працюйте на благо народу. Ви ж повторюєте, що "слуги народу".

А що ми бачимо зараз. Близький друг президента, ексактор "Кварталу-95" Юрій Коряченков (у народі "Юзик") нахабно, прямо в ресторані зі своїми нардепами зі "Слуги народу" влаштовує з поліцією "рішалово". Хто і за що буде відповідати, як правоохоронцям вести кримінальні справи, відповідати або морозитися на запити ДБР, НАБУ або так далі.

Ця "неформальна" розмова з 90-х прямо тягне на кримінальну справу. Адже Юзик і Ко народні депутати, а їх співрозмовники не люди з вулиці, а вищі чини дніпропетровської поліції.

Що ж робить президент Володимир Зеленський? А нічого. Його близького друга, земляка і члена президентської партії зловили на резонансній розмові, а Офіс президента мовчить, намагаючись усе збити на гальмах. Глава монобільшості Давид Арахамія все зводить до абсурду.

Коментуючи скандал із "рішалово" однопартійця, він обіцяє "тр*хать" усіх, хто займається таким же рішаловом. При цьому прямо говорить, що сам приїжджає до рідного Миколаєва і обіцяє "захищати" місцевих силовиків.

"Я вважаю нормальним, коли приїжджаю до Миколаєва, зустрічаюся у голови ОДА, у нього є нарада з силовиками, і кажу: хлопці, якщо хтось вам скаже, що з Києва вам будуть дзвонити і говорити, туди не ходи, цього не роби, цього не розслідуйте, телефонуйте безпосередньо мені і ми їх тр*хнем, як слід", – заявив нардеп.

Та що вже кривити душею, якщо до самого Давида Арахамії (або Брана?) є маса питань. У ЗМІ час від часу з'являється інформація про американське громадянство Арахамії, про сплату податків зі 100-мільйонної угоди у США (в доларах), а не в Україні, про скандальний ЄДАПС.

На жодне питання він так і не відповів! Після звернень глави редакційної ради OBOZREVATEL Михайла Бродського про те, що компанія ЄДАПС щорічно забирала в українців по мільярду доларів, у рази завищувала вартість документів, потрапила в корупційні скандали міжнародного рівня, Арахамія просто промовчав.

Більше того, глава фракції вірить у неіснуючих "шейхів", які нібито керують переродженою в IIG ЄДАПС. Він також прямо не зміг сказати, чи є у нього американське громадянство, чи ні. Він у звичній манері продовжив ухилятися від відповіді.

З'явилася інформація про зарплати в "конвертах" – мовчок. Українці знову проковтнуть. Адже інформаційний привід у країні живе всього 1-2 дні. У фракції завівся нардеп-гвалтівник – ну і що? Він же "слуга", а скандал іще не доведений. Давайте почекаємо пару днів, раптом щось зміниться.

Секс.Секс.Секс

Якщо великі "дядьки" вирішують у Раді серйозні питання, то більш "дрібні" за рангом "слуги" займаються сексуальними проблемами. Верховна Рада перетворилася на справжній бордель. Кругом говорять про секс, думають про те, як когось вигідно тр"хнути. У всіх сенсах.

Не парламент, а суцільна порнографія. Нардеп від "Слуги" Олена Криворучкіна (відома як "зелена кнопочка") збуджується від голосувань, Анатолій Остапенко домовляється про секс з одним, Богдан Яременко замовляє повій, Олександр Корнієнко закликає зробити партію "сексі, щоб збуджувала кандидатів".

Плювати, що це парламент. Головне ж розвага?

Партії "Слуга народу" потрібна повноцінна люстрація. Як юридична, так і моральна. Не дарма президент говорить про достроковий розпуск Ради, мовляв "заводьте вже нових людей". Все йде до того, що чергові "нові обличчя" нахабно обводять українців. Називають чорне білим, а біле чорним.

Відвертий договірняк "криворізьких рішал" називають спробою побороти бандитизм. Скандал довкола судимості нардепа-педофіла Романа Іванісова перші дні намагалися зам'яти, а потім і зовсім зводили до абсурду. Люди з вулиці, що потрапили в "Слугу народу" щодня знищують рейтинг президента. А він уперто їх покриває.

Тільки страшно тут не за Володимира Олександровича, а за українців. Які вкотре повірили, а на виході отримали "людей, які перетворюються на свиней".

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