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23 листопада • оновлено в 05:04
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Володимир Іванов
Володимир Іванов
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Партія турбобрехунів? Чому "Слузі народу" потрібна люстрація

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"Вони переводили очі зі свині на людину, з людини на свиню і знову зі свині на людину, але вгадати, хто з них хто, було неможливо"

Цією цитатою з відомої поеми Джорджа Оруелла "Скотний двір" багато в чому можна охарактеризувати поведінку партії "Слуга народу". Якщо ще півроку тому команда Володимира Зеленського публічно пообіцяла українцям нову політику без договірняків, корупції, "рішалова", друзів біля корита, то зараз про це все забули.

Так-так, саме відверто наплювали, буквально за кілька місяців. Відрізнити добре від злого стає все складніше, адже вчорашні "нові обличчя" кожен день стають все гіршими і гіршими. "Слуга народу" відверто злочинними рішеннями розчаровує своїх же виборців. Деталі — у матеріалі OBOZREVATEL.

Корупція дійшла до верхівки?

Всю свою передвиборчу кампанію Володимир Зеленський побудував на обіцянках. Просто відкриємо його програму і почитаємо про "країну мрій":

  • "Де є недоторканними Карпатські ліси, а не депутати"

  • "Торгувати принципами, репутацією, країною для збереження влади не стану"

  • "Жодних кірочок, телефонного права. Невідворотність відповідальності, справедливе і законне покарання – основа чесної України"

  • "Нульова толерантність до корупції на будь-якому рівні"

  • "Мета: не брати, не давати, а хто не зрозумів — садити!"

Ось такими пафосними речівками президент здобув собі перемогу. Його ж партія, "нові обличчя", за яких Зеленський взяв персональну відповідальність — отримали більше половини місць у Верховній Раді. Повну владу і повноцінний кредит довіри від мільйонів українців.

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Бери, роби, працюй на благо країни. Не потрібен жодний турборежим і 17-годинні засідання Верховної Ради, просто виконуйте свої обов'язки, працюйте на благо народу. Ви ж повторюєте, що "слуги народу".

А що ми бачимо зараз. Близький друг президента, ексактор "Кварталу-95" Юрій Коряченков (у народі "Юзик") нахабно, прямо в ресторані зі своїми нардепами зі "Слуги народу" влаштовує з поліцією "рішалово". Хто і за що буде відповідати, як правоохоронцям вести кримінальні справи, відповідати або морозитися на запити ДБР, НАБУ або так далі.

Партія турбобрехунів? Чому "Слузі народу" потрібна люстрація

Ця "неформальна" розмова з 90-х прямо тягне на кримінальну справу. Адже Юзик і Ко народні депутати, а їх співрозмовники не люди з вулиці, а вищі чини дніпропетровської поліції.

Що ж робить президент Володимир Зеленський? А нічого. Його близького друга, земляка і члена президентської партії зловили на резонансній розмові, а Офіс президента мовчить, намагаючись усе збити на гальмах. Глава монобільшості Давид Арахамія все зводить до абсурду.

Коментуючи скандал із "рішалово" однопартійця, він обіцяє "тр*хать" усіх, хто займається таким же рішаловом. При цьому прямо говорить, що сам приїжджає до рідного Миколаєва і обіцяє "захищати" місцевих силовиків.

"Я вважаю нормальним, коли приїжджаю до Миколаєва, зустрічаюся у голови ОДА, у нього є нарада з силовиками, і кажу: хлопці, якщо хтось вам скаже, що з Києва вам будуть дзвонити і говорити, туди не ходи, цього не роби, цього не розслідуйте, телефонуйте безпосередньо мені і ми їх тр*хнем, як слід", – заявив нардеп.

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Та що вже кривити душею, якщо до самого Давида Арахамії (або Брана?) є маса питань. У ЗМІ час від часу з'являється інформація про американське громадянство Арахамії, про сплату податків зі 100-мільйонної угоди у США (в доларах), а не в Україні, про скандальний ЄДАПС.

На жодне питання він так і не відповів! Після звернень глави редакційної ради OBOZREVATEL Михайла Бродського про те, що компанія ЄДАПС щорічно забирала в українців по мільярду доларів, у рази завищувала вартість документів, потрапила в корупційні скандали міжнародного рівня, Арахамія просто промовчав.

Більше того, глава фракції вірить у неіснуючих "шейхів", які нібито керують переродженою в IIG ЄДАПС. Він також прямо не зміг сказати, чи є у нього американське громадянство, чи ні. Він у звичній манері продовжив ухилятися від відповіді.

З'явилася інформація про зарплати в "конвертах" – мовчок. Українці знову проковтнуть. Адже інформаційний привід у країні живе всього 1-2 дні. У фракції завівся нардеп-гвалтівник – ну і що? Він же "слуга", а скандал іще не доведений. Давайте почекаємо пару днів, раптом щось зміниться.

Секс.Секс.Секс

Якщо великі "дядьки" вирішують у Раді серйозні питання, то більш "дрібні" за рангом "слуги" займаються сексуальними проблемами. Верховна Рада перетворилася на справжній бордель. Кругом говорять про секс, думають про те, як когось вигідно тр"хнути. У всіх сенсах.

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Не парламент, а суцільна порнографія. Нардеп від "Слуги" Олена Криворучкіна (відома як "зелена кнопочка") збуджується від голосувань, Анатолій Остапенко домовляється про секс з одним, Богдан Яременко замовляє повій, Олександр Корнієнко закликає зробити партію "сексі, щоб збуджувала кандидатів".

Плювати, що це парламент. Головне ж розвага?

Партії "Слуга народу" потрібна повноцінна люстрація. Як юридична, так і моральна. Не дарма президент говорить про достроковий розпуск Ради, мовляв "заводьте вже нових людей". Все йде до того, що чергові "нові обличчя" нахабно обводять українців. Називають чорне білим, а біле чорним.

Відвертий договірняк "криворізьких рішал" називають спробою побороти бандитизм. Скандал довкола судимості нардепа-педофіла Романа Іванісова перші дні намагалися зам'яти, а потім і зовсім зводили до абсурду. Люди з вулиці, що потрапили в "Слугу народу" щодня знищують рейтинг президента. А він уперто їх покриває.

Тільки страшно тут не за Володимира Олександровича, а за українців. Які вкотре повірили, а на виході отримали "людей, які перетворюються на свиней".

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Автор
Володимир Іванов Володимир Іванов
Тема
Скандали навколо "Слуги народу"
Особи
Володимир Зеленський Давид Арахамія
Місце
Україна
Теги
Партія Слуга народу Верховна Рада України
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