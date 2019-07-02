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Вибори до Верховної Ради України 2019

/Політика

Від ЛГБТ до "Зе": серед нардепів знайшли "профі по швидкості перефарбування"

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Позафракційний народний депутат України Сергій Лещенко є професіоналом за швидкістю перефарбування в політиці.

Така думка озвучена на сторінці блогера The Пофигист в Facebook, який вважає, що нардеп "заздалегідь вибрав собі широкий спектр кольорів для маневрів".

"Почалося все з торішнього KyivPride, який тодішній нардеп від правлячої партії відвідав з помпою і розголосом. У 2019 пріоритети виявилися інші, і вже "позеленілий" Лещенко вирішив хайпанути на рейтингу "Слуги народу" і урвати собі шматок електорату на 220 виборчому окрузі в Києві", - пише блогер.

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Сергій Лещенко

Сергій Лещенко

Тhe Пофигист в Facebook

Він передбачає, що на цьому Лещенко не зупиниться у своїй кар'єрі.

"Який колір буде наступним? Залишилося ще 4, оскільки фіолетово-малиновий вже використаний під час перебування в рядах БПП", - сказано в блозі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 22 травня 2019 року народні депутати України Мустафа Найєм, Світлана Заліщук, Сергій Лещенко та Аркадій Корнацький вийшли з депутатської групи БПП.

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Тема
Позачергові вибори у Верховну Раду 2019
Особа
Сергій Лещенко
Місце
Україна
Теги
Партія "Слуга народу"ЛГБТ
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Zagorodny Vlad
Zagorodny Vlad
Ну Лещенко со "слугой народа" пролетел как не рвался, а наработал себе такую репутацию, что не берут, разве что во враги Трампа попал) А таким способом, видать, решил себе рейтинг подзаработать и электорат оболванить.
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Dell Alex
Dell Alex
Мальчик вообще понял, что сам написал? Смешал теплое с мягким. Или он думает, что присутствие на Прайде в прошлом году запрещает кому-то идти в команду к Вовочке в этом? Одно как-то противоречит другому?
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