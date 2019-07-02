Від ЛГБТ до "Зе": серед нардепів знайшли "профі по швидкості перефарбування"

Позафракційний народний депутат України Сергій Лещенко є професіоналом за швидкістю перефарбування в політиці.

Така думка озвучена на сторінці блогера The Пофигист в Facebook, який вважає, що нардеп "заздалегідь вибрав собі широкий спектр кольорів для маневрів".

"Почалося все з торішнього KyivPride, який тодішній нардеп від правлячої партії відвідав з помпою і розголосом. У 2019 пріоритети виявилися інші, і вже "позеленілий" Лещенко вирішив хайпанути на рейтингу "Слуги народу" і урвати собі шматок електорату на 220 виборчому окрузі в Києві", - пише блогер.

Сергій Лещенко Тhe Пофигист в Facebook

Він передбачає, що на цьому Лещенко не зупиниться у своїй кар'єрі.

"Який колір буде наступним? Залишилося ще 4, оскільки фіолетово-малиновий вже використаний під час перебування в рядах БПП", - сказано в блозі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 22 травня 2019 року народні депутати України Мустафа Найєм, Світлана Заліщук, Сергій Лещенко та Аркадій Корнацький вийшли з депутатської групи БПП.

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