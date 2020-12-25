Від коронавірусу помер перший за 12 років посол Білорусі в США

Помер 49-річний заступник міністра закордонних справ Олег Кравченко, якого раніше призначали послом Білорусі в США. За попередньою інформацією, причиною смерті міг стати коронавірус.

Як повідомили в пресслужбі Міністерства закордонних справ Білорусі, Кравченко був кандидатом юридичних наук, а також більше чверті століття перебував на дипломатичній службі.

За інформацією білоруського видання "Радіо Свобода", до трагедії чиновник отримав позитивний тест на коронавірус. Ймовірно, це і стало причиною смерті.

Дипломатичну службу почав у 1994 році як аташе, а потім обіймав різні пости у відділі Договірно-правового управління Міністерства закордонних справ.

У 1999 році був призначений радником Посольства Республіки Білорусь у Швеції.

З 2003-го працював у відділі управління гуманітарного співробітництва та прав людини МЗС. Потім продовжив кар'єру в посольстві Білорусі в США.

"Олег Іванович був визнаним інтелектуалом, людиною глибокої мудрості. Його відрізняли тонке почуття гумору, увага і підтримка по відношенню до співробітників і підлеглих. Він був не тільки професіоналом найвищого класу, але і доброю, чуйною людиною, сім'янином, батьком трьох дітей", – розповіли про Кравченка в МЗС Білорусі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 17 грудня мер Харкова Геннадій Кернес помер від ускладнень коронавірусної інфекції.