Чиновники топ-рівня та політики, які захворіли на коронавірус, повинні лікуватися у звичайних умовах і не користуватися VIP-палатами. Тільки тоді вони зіткнуться з тими ж проблемами медицини, що і українці.

Про це OBOZREVATEL сказав народний депутат від "Слуги народу" Руслан Горбенко, який сам кілька днів лікується від коронавірусу в Олександрівській інфекційній лікарні. За його словами, скандальне розпорядження про підготовку окремих палат для VIPів написали в КМДА, "слуги народу" до нього відношення не мають.

"Я би зрозумів наявність розпорядження, щоб інші відділення лікарень переробляти під інфекційні бокси, при цьому обов'язкове умова – це подача кисню. Будь-яка палата марна для хворих цим вірусом в тяжкому стані, якщо немає кисню. Моє ставлення до наявності VIP-палат і платної медицини в звичайний час нормальне, але зараз, в умовах епідемії і кризи, є справедливість в тому, що VIP-чиновники зіткнутися з реальністю державних лікарень", – вважає нардеп.

Одна із палат в Олександрівській лікарні "Великий Київ"

При цьому "слуга народу" запевнив, що лежить у звичайній палаті і йому в момент госпіталізації було не до вибору місця лікування, так як надходив одним з перших.

"І справедливості заради, в Олександрівській лікарні зробили недавно ремонт 2 корпусів і палати однакові, тут немає VIP-палат. Загальна кількість місць близько 180", – підкреслив Горбенко і додав, що відчуває себе нормально, але кашляє.

Руслан Горбенко

Відзначимо, раніше КМДА видала наказ про підготовку спеціальних палат для людей, які мають держохорону. Серед вимог вказані, окремі палати площею не менше 13 кв м з затемненими вікнами. У палатах повинна бути зручна комунікація з операційним блоком, діагностичним та іншими відділеннями. Також передбачено наявність окремого резерву ліків та окремих сестринських цілодобових постів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський може найближчим часом ввести в Україні надзвичайний стан через невиконання карантину.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!