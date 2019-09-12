Від 600 000 грн: депутати нової Ради прийшли на роботу з елітними аксесуарами. Фотофакт

Двох народних депутатів Верховної Ради України 9-го скликання помітили на засіданні парламенту з елітними аксесуарами – дорогими годинниками.

Відповідні фото на сторінці у Facebook опублікувала журналістка Варвара Квітка. На них зазнято депутатів від фракцій "Слуга народу" і "За життя".

Ігор Палиця та Артем Дубнов Колаж

Так, 31-річний Артем Дубнов ("Слуга народу") носить швейцарський годинник класу люкс Breitling. У нього модель із серії Superocean Heritage 46. Ціна – ₴140 850 (може варіюватися залежно від матеріалу ремінця).

Депутат балотувався по 213 виборчому округу на Троєщині (Київ).

facebook.com/varvarakvitka

46-річний Ігор Палиця, член депутатської групи "За майбутнє", носить ROLEX Daytona 116 509 із 18-каратного білого золота. Ціна аксесуара щонайменше становить ₴646 880.

Політик балотувався в парламент як самовисуванець на мажоритарному окрузі №22 у Волинській області.

facebook.com/varvarakvitka

Як писав OBOZREVATEL, депутата Верховної Ради Олексія Жмеренецкого (фракція партії "Слуга народу") помітили в будівлі парламенту роззутим. Фото політика в незвичних шкарпетках повеселило інтернет-користувачів.

Раніше ажіотаж умережі викликав безкоштовний концерт групи "Ляпис Трубецкой" у рамках передвиборчого туру тодішнього кандидата в Верховну Раду від партії "Слуга народу" Артема Дубнова.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!