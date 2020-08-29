Вічна слава героям, що віддали життя у боротьбі з російською агресією, — Порошенко

П’ятий президент України, лідер політичної партії "Європейська Солідарність" закликав вшанувати воїнів, які віддали життя за свободу та незалежність України. Політик відзначив, що не має сумнівів у тому, що українське військо таки здобуде перемогу у війні на Донбасі.

Зворушливий заклик пам’ятати подвиги українських захисників з’явився на сайті "Європейської Солідарності".

"Біль і вдячність спонукають нас пам’ятати про всіх, хто віддав своє життя за свободу і незалежність України… За звільнення української землі. Українські воїни демонструють усьому світу волелюбний, жертовний, нескорений український дух. Вірю, завдяки героїчному прикладу полеглих, наші воїни здобудуть перемогу у майбутньому", – підкреслив Порошенко.

Він закликав українців пам’ятати полеглих та підтримувати їхні родини.

"Вічна слава героям, що віддали життя у боротьбі з російською агресією! Повага і шана їхнім родинам, наші серця і молитви завжди з ними. Слава українським захисникам! Слава Україні!" – заявив Порошенко.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Порошенко разом із ветеранами взяв участь у багатотисячному Марші Незалежності. Загалом центральними вулицями столиці пройшло 48 колон, сформованих військовими, ветеранами та громадськими діячами. У ході взяли участь тисячі людей.