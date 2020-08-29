Вічна слава героям, що віддали життя у боротьбі з російською агресією, — Порошенко

Щодня на території Міністерства оборони України ударами дзвону вшановують загиблих у різні роки захисників нашої держави. Міністерство оборони України
П’ятий президент України, лідер політичної партії "Європейська Солідарність" закликав вшанувати воїнів, які віддали життя за свободу та незалежність України. Політик відзначив, що не має сумнівів у тому, що українське військо таки здобуде перемогу у війні на Донбасі.
Зворушливий заклик пам’ятати подвиги українських захисників з’явився на сайті "Європейської Солідарності".
"Біль і вдячність спонукають нас пам’ятати про всіх, хто віддав своє життя за свободу і незалежність України… За звільнення української землі. Українські воїни демонструють усьому світу волелюбний, жертовний, нескорений український дух. Вірю, завдяки героїчному прикладу полеглих, наші воїни здобудуть перемогу у майбутньому", – підкреслив Порошенко.
Він закликав українців пам’ятати полеглих та підтримувати їхні родини.
"Вічна слава героям, що віддали життя у боротьбі з російською агресією! Повага і шана їхнім родинам, наші серця і молитви завжди з ними. Слава українським захисникам! Слава Україні!" – заявив Порошенко.
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Порошенко разом із ветеранами взяв участь у багатотисячному Марші Незалежності. Загалом центральними вулицями столиці пройшло 48 колон, сформованих військовими, ветеранами та громадськими діячами. У ході взяли участь тисячі людей.
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