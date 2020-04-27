За кілька тижнів до вибухів у Балаклії в березні 2017 року аудиторська служба знайшла величезні недостачі на складах боєприпасів. За дивним збігом обставин пожежа на військовому об'єкті трапилася за тиждень до повторної перевірки.

Про це за підсумками роботи Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради заявив глава фракції "Слуги народу" Давид Арахамія, повідомляє OBOZREVATEL. За його словами, комісія спростувала версію про причетність російських безпілотників.

"За тиждень до закінчення терміну усунення недостачі на складах сталася пожежа. Дивно це? Звісно, але хто винен і чи правда тут був злочин, має встановити слідство. Ще одна дивина – це навчання для військовослужбовців на цьому складі. У день пожежі весь особистий персонал складу за дзвінком командира покинув місце дислокації, нібито для навчань..." – заявив Арахамія.

Давид Арахамія та Ірина Верещук

Також він додав, що в "Укравіарусі" проводилося відразу кілька експериментів – всі вони показали, що жоден російський безпілотник не зміг би технічно пролітати над територією Балаклії та залишитися непоміченим. Ще один момент у справі навколо вибухів – тиск із боку різних органів.

"Був старший прокурор Артем Бугаєць, який першим заявив про те, що тут може бути замішаний підрив. Потім його звільнили з прокуратури, перевели в Державне бюро розслідувань. Далі, за магічним збігом обставин, його звільнили знову. Ми ж вирішили його зробити радником нашої групи, щоб вже ніхто і ніяк не зміг на нього тиснути", – додав Арахамія.

"У нас є дуже багато фактів, які ігнорувалися кілька разів. Наприклад, те, що снаряди спеціально закладалися в ґрунт і були підірвані. Чому ж цю інформацію ніхто не актуалізував?" – підкреслила Ірина Верещук.

Загальна вартість збитків тільки після вибухів у Балаклії становила понад 12 млрд гривень. Також Давид Арахамія підкреслив: Тимчасовій комісії стало відомо, що відповідальні за безпеку на полігоні офіцери ЗСУ пішли на підвищення.

Вибухи в Балаклії facebook.com/david.braun

Варто зауважити, у слідчу комісію при парламенті увійшли відразу кілька народних депутатів від різних фракцій, зокрема Ірина Верещук, Михайло Забродський, Анатолій Бурмич, Валентин Наливайченко, Сергій Рахманін, Давид Арахамія та інші.

Як повідомляв OBOZREVATEL: