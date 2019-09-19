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19 вересня • оновлено в 17:14
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"Вибухи і вбивства по всій країні": Портников попередив про помсту Росії Зеленському

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Якщо президент України Володимир Зеленський не піде на поводу у Росії в питанні Донбасу, країна-агресор почне мститися йому. Вона може влаштувати провокації і кровопролиття по всій території держави, а Зеленського зробить таким же ворогом, як вважала його попередника Петра Порошенка.

Такий прогноз озвучив у статті для "Еспресо" український журналіст, публіцист Віталій Портников. За його словами, ситуація з "формулою Штайнмаєра" на переговорах в Мінську доводить високу ймовірність реалізації подібного сценарію.

"Можна гратися у "відлигу", про яку без особливих коливань говорив міністр закордонних справ Вадим Пристайко. Можна дзвонити Путіну і висловлювати взаємне задоволення у зв'язку з обміном українських заручників на Володимира Цемаха. Можна бігати кремлівськими кабінетами і питати, хто перший хоче закінчити війну і зняти з цього вершки. Можна на багатосторонніх зустрічах обіцяти, що в разі проведення виборів на Донбасі буде імплементований закон про особливий статус – і називати це "формулою Штайнмаєра". Все це – ще не політика. Все це – спроба залишитися в світі власних ілюзій неосвічених і дитячих", – пише Портников.

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Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Він попередив чинного президента, що через деякий час може настати день, коли потрібно підписатися під згодою проводити вибори на окупованих територіях в присутності російських військових та інших бандитів. Крім того, він ризикує бути вимушеним погодитися, що особливий статус окупованої території, яка так і залишиться окупованою, повинен бути зафіксований в українській Конституції.

"І коли ти розумієш, що після цього підпису відбудеться в Києві – навіть якщо в обмін на зраду тобі обіцяють зустріч в "нормандському форматі" і "просто перестати стріляти". Ось це і є політика. Досвідчений Леонід Кучма так просто і пояснив росіянам: почнуться хвилювання. Не потрібно думати, що росіяни не зрозуміли – тим більше, що їх делегацію на переговорах очолює Борис Гризлов, який пройшов перший Майдан разом з Кучмою. Росіяни все зрозуміли. Росіяни зраділи. Хвилювання їм і потрібні. Заради цих хвилювань, заради повної дестабілізації України, заради її краху вони і працюють", – вважає журналіст.

Що стосується Зеленського, то його, на думку Портникова, Москва просто використовує, кидаючи різні наживки і спостерігаючи, чи клюне він на них.

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"А оскільки Зеленський у вирішальний момент насаджуватися на кремлівський гачок не захотів, вони його скоро зненавидять. Як зненавиділи Порошенка, з яким теж у 2014 році збиралися "домовлятися". Домовлятися мовою Кремля означає – використати і обдурити. Ніяких інших значень це слово в російській політичній мові не має. І якщо Зеленський не захоче або просто побоїться бути використаним, обдуреним, випотрошеним і викинутим, як кістки від карася, не буде ніякої зустрічі в "нормандському форматі", ніякого розведення військ, ніякого припинення війни", – прогнозує Портников.

"А буде її продовження, будуть спроби дестабілізації на всій території країни, вибухи, вбивства, тонни компромату і заклики президента захищати країну, а не думати про капітуляцію перед агресором. Буде армія, мова, віра", – резюмував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Портников також писав, що Кремль усіма способами намагається схилити Україну до капітуляції на Донбасі заради зустрічі в "нормандському форматі". Однак якщо президент Володимир Зеленський піде у агресора на поводу, то ризикує увійти в історію як той, хто розв'язав громадянську війну.

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Теми
Війна на Донбасі Мирні переговори в Мінську
Особи
Віталій Портніков Володимир Зеленський
Місце
Україна
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Станкевичус Лілія
Станкевичус Лілія
Зеленському начхати. Йому головне ублажити Коломойського і забезпечити процвітання 95-го кварталу.
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руденко евгений
руденко евгений
Виталя, ну тогда у Зеленского нет выхода! И оставьте его в покое...
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