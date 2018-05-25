Вибух в Онтаріо: 15 поранених - ЗМІ

Унаслідок вибуху у ресторані в канадській провінції Онтаріо поранення дістали п'ятнадцять осіб. Двоє підозрюваних утекли з місця інциденту, кажуть у поліції.П'ятнадцять осіб поранено внаслідок вибуху у ресторані в канадській провінції Онтаріо. Про це у п'ятницю, 25 травня, повідомляють місцеві ЗМІ. За інформацією медиків, троє потерпілих перебувають у критичному стані в результаті вибуху в містечку Міссіссога, що стався у ніч на п'ятницю, передає агентство dpa.

За попередніми даними, в ресторані пролунав вибух, двоє підозрюваних утекли з місця інциденту, повідомляє агентство Reuters із посиланням на місцеву поліцію.