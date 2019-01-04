МоваЯзык
Реєстрація
БлогиСвіт

/Політика

Вибух біля офісу популістської АдН у Саксонії

58

У саксонському Дебельні пролунав вибух білі офісу правопопулістів АдН. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав. Поліція провадить розслідування.Біля дверей офісу правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини" (АдН) у саксонському містечку Дебельн ввечері четверга, 3 січня, пролунав вибух. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав, пише агенція dpa.

Як повідомив речник місцевої поліції, речовина, що спричинила вибух, наразі не ідентифікована. Вибух пошкодив скло і вхідні двері в будівлі, де розташований офіс партії. Пошкоджені також кілька сусідніх будинків і декілька припаркованих поруч автомобілів. Розмір матеріальних втрат поки невідомий.

Правоохоронці оточили прилеглу територію. До розслідування полії залучено відомство кримінальної поліції (LKA) федеральної землі Саксонія.

Читайте всі новини по темі "Deutsche Welle" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Deutsche Welle
Джерело
Джерело:DW
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наші блоги