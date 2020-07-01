Вибрали дурнів, тепер мучимося, – Ляшко про владу

Колишній народний депутат Олег Ляшко записав відео з використаними памперсами і закликав владу допомагати сім'ям, а не говорити про "неповноцінних дітей".

Ролик він опублікував на своїй Facebook-сторінці. На ньому екс-нардеп, стоячи з пакетами памперсів і пелюшок, звернувся до влади, щоб ті допомагали сім'ям з витратними матеріалами та продуктами для виховання дитини. Він також згадав скандальне відео Галини Третьякової, в якому вона заявила, що у людей, які заводять дітей заради соціальних виплат, вони народжуються "низької якості".

"Ось скільки памперсів – це за день. І він навіть не закінчився. Ви уявляєте, скільки потрібно витрачати, щоб підняти дитину на ноги? А ці паразити розповідають, що бідні сім'ї народжують "неповноцінних дітей". Так дайте памперси цим сім'ям та пелюшки, і їжу батькам. і тоді діти будуть добре рости. І ще б розуму тим, хто при владі. а то вибрали дурнів, а тепер мучимося", – заявив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, лідер Радикальної партії Олег Ляшко опублікував перший знімок свого новонародженого сина.