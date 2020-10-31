Виборці Лозінського виправдали його за вбивство, бо "робить багато добра". Відео

Жителі Підвисоцької об’єднаної територіальної громади Кіровоградської області розповіли, чому обрали головою ОТГ засудженого за вбивство колишнього народного депутата Віктора Лозінського.

Як йдеться в сюжеті BIHUS info, журналіст поїхав у Підвисоке, де спитав про ставлення людей до злочину Лозінського (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Такий діалог відбувся з одним із місцевих жителів:

– Мені дивно, що вибрали Лозінського.

– А чого? Ви знаєте, скільки Лозінський тут зробив?

– Ми знаємо, що він людину вбив.

– Та що ви... І інші вбивали... То таке. Він скільки зробив добра для людей, і люди за ним пішли. Машину швидкої взяв, дитсадок зробив, клуб робив, лікарню робив, школу робив. Людям літнім дрова дає... Він не для себе робить, а для людей.

Інша жінка теж сказала, що не бачить у вбивстві людини Лозінським нічого крамольного.

"А скільки у вас там у Києві вбивають депутати людей, машинами на смерть збивають", – підкреслила вона.

На зауваження, що Лозінський полював на людину, жінка заперечила, що ніхто насправді не знає, чи дійсно він полював умисно.

"Як на полювання ходять, то випадковості всякі є", – зазначила мешканка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, народний депутат VI скликання Віктор Лозінський, якого засуджували до 15 років ув'язнення за вбивство, переміг на місцевих виборах голови Підвисоцької об'єднаної територіальної громади поруч із місцем трагедії. Він йшов на вибори як самовисуванець.

OBOZREVATEL розповідав деталі цієї справи та як колишній нардеп переміг у виборах у той час, коли мав відбувати покарання за скоєний злочин.

Також OBOZREVATEL розбирався, чому люди в Підвисокому й довколишніх селах йшли й віддавали свої голоси за Лозінського, який уже показав, чого для нього варте життя кожного з його теперішніх виборців.