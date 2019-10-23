"Вибороли право на свободу висловлювань!" "ЄС" виграла суд у каналу Медведчука

Політична партія "Європейська солідарність" виграла судову справу за позовом телеканалу "News One" щодо захисту ділової репутації та відстояла право народних депутатів і фракцій у Верховній Раді на свободу висловлювання власної позиції.

Про це заявили на сайті пресслужби політсили. Так, касаційний господарський суд у складі Верховного суду визначив, що формулювання, які були використані в заяві фракції, про антидержавні і антиукраїнські висловлювання та факти, які ретранслює телеканал "News One", а також про відповідність риторики ЗМІ до "темників Кремля" і меседжів російської пропаганди, є оціночними судженнями і не містять інформації, яка завдає шкоду діловій репутації телеканалу.

У пресслужбі зауважили, що у цій справі, "Європейська солідарність" виграла всі три судові інстанції. У судових рішеннях підтверджено право фракції політичної партії та її спікерів на власну точку зору щодо процесів, які відбуваються в країні.

"ЄС" виграла суд у каналу "News One"

Окрім цього, суд наголосив на тому, що заяви фракцій у Верховній Раді щодо оцінки діяльності інституцій захищені статтею 80 Конституції України, згідно якої народні депутати не несуть юридичної відповідальності за висловлювання в парламенті та його органах, за винятком відповідальності за образу чи наклеп.

""Європейська солідарність" є партією, яка дотримується європейських принципів демократії і свободи слова, і буде відстоювати право кожного на можливість реагувати на будь-які процеси, що відбуваються в країні", - наголосили у пресслужбі політсили.

"ЄС" виграла суд у каналу "News One"

"ЄС" виграла суд у каналу "News One"

Як писав OBOZREVATEL, раніше пресслужба партії "Європейська солідарність" звинуватила провладний телеканал "1+1" у розповсюдженні неправдивої інформації про п'ятого президента України Петра Порошенка.

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