''Виборів мера Києва не буде'': у ''Слузі народу'' назвали головну причину

Перевиборів мера Києва Віталія Кличка в грудні не буде, а дострокові місцеві пройдуть по всій Україні в квітні 2020 року.

Про це OBOZREVATEL розповіло джерело в "Слузі народу", коментуючи обговорення законопроєкту "Про столицю". За словами співрозмовника, проєкт буде затверджений, і його головне завдання — обрізати повноваження міського голови столиці.

"Кампанія ж пройде по всій країні десь у квітні. Все залежить від закінчення процесу децентралізації, зараз вибори проводити немає сенсу, адже є ще не завершені процеси", — підкреслило джерело, а також додало, що таке рішення практично ухвалене.

Важливо зазначити, що Верховна Рада розглядає в першому читанні одразу чотири проєкти. Поки ж невідомо, який із них має шанси на затвердження, адже декілька були подані окремими групами народних депутатів від "Слуги народу".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Група народних депутатів внесла до Верховної Ради України законопроєкт із пропозицією провести вибори в Києві 8 грудня.

Представниця Кабінету міністрів у Верховній Раді Ірина Верещук заявила, що до кінця року провести вибори в Києві неможливо, оскільки потрібно ухвалити нову редакцію закону про столицю і законодавство про децентралізацію.

Стало відомо, що загальний стан столиці за час перебування на посаді мера Віталія Кличка погіршився, що й вплинуло на високий запит киян до оновлення влади.

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