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1 жовтня • оновлено в 14:45
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"Готується чергова пастка!" Опублікований текст "формули Штайнмаєра"

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У мережі з'явився текст так званої формули Штайнмаєра, яка повинна бути підписана в Мінську Тристоронньою контактною групою.

Її оприлюднив дипломат Роман Безсмертний на своїй сторінці в Facebook. Він зазначив, що договір фактично впроваджує вибори на Донбасі "за сценарієм Кремля".

"Готується чергова пастка! У жодному разі українська сторона не може підписувати це в Мінську! Не можна це розглядати і в "нормандському форматі". Це вибори за сценарієм Кремля. Це вибори заради легітимізації "влади" на окупованій території. Цей папірець не забезпечить мир , не вирішить соціально-гуманітарні проблеми!" – підкреслив він.

В опублікованому ним уривку документа говориться, що "справжній закон набуває чинності о 20:00 в день голосування на позачергових місцевих виборах в окремих районах Донецької і Луганської областей, які призначені і проведені відповідно до Конституції України і спеціальним законом України, що регулює позачергові місцеві вибори".

Цей закон буде діяти тимчасово, до дня публікації підсумкової доповіді Бюро з демократичних інститутів і прав людини (БДІПЛ) ОБСЄ зі спостереження за виборами. Однак якщо БДІПЛ ОБСЄ підтвердить, що "позачергові місцеві вибори в окремих районах Донецької і Луганської областей були проведені загалом відповідно до стандартів ОБСЄ та українського законодавства, при відповіді на питання, узгодженего в "нормандському форматі" і затвердженого ТКГ", то закон буде діяти постійно.

Текст "формули Штайнмаєра"

Текст "формули Штайнмаєра"

Facebook Роман Безсмертний

Роман Безсмертний наголосив, що цей текст готується від імені Тристоронньої контактної группи для глав держав "Нормандського формату".

Як писав OBOZREVATEL:

  • Реалізація "плану Штайнмаєра" передбачає розведення сил і озброєння у зоні конфлікту, а також проведення виборів у ОРДЛО, після чого Кремль може вимагати особливого статусу для Донбасу.

  • 18 вересня російські ЗМІ поширили інформацію про те, що Україна нібито відмовилася підписувати зобов'язання про виконання "формули Штайнмаера".

  • Міністр закордонних справ Вадим Пристайко же заявив, що погодився на "формулу Штайнмаєра" ще 2 вересня.

  • В Офісі президента України Володимира Зеленського на це відповіли, що нічого не знають про узгодження формули.

  • 19 вересня в мережу злили нібито узгоджений текст "формули Штайнмаєра", який нібито відмовилася підписувати Україна на мирних переговорах.

  • Також була озвучена позиція представника України в Мінську, другого президента Леоніда Кучми. Його прессекретарка заявила, що Україна не має заперечень, якщо будуть виконані всі вимоги Мінська.

  • У Росії заявили, що Україна нібито дала усну згоду на підписання "формули Штайнмаєра" щодо Донбасу.

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Особа
Роман Безсмертний
Місце
Україна
Тег
Формула Штайнмаєра
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Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
Подпишите...и выполните...куда вы идиоты денитесь.)
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Пацак Йуханиди
Пацак Йуханиди
Когда ногу поражает гангрена, ее отрезают, чтобы болезнь не перекинулась на весь организм. И не думают потом как пришить обратно. Зачем Украине эта лугандония - разворованная, убитая территория, населенная люмпенами и гопниками, ненавидящими наше государство? Все здравомыслящие давно уехали из этой клоаки. Пускай идут в паРашу (которой они сами понимают, что нафиг не нужны) или будут псевдо самостоятельны по типу абхазии и приднестровья.
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Vasus Jose
Vasus Jose
Пацак Йуханиди, епіцентр української гангрени сидить на Банковій.
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Снак Денис
Снак Денис
Гостра ситуація, її вирішення має бути повноцінно узгоджене із діючим законодавством України та з інтересами суспільства. Любі нюанси мають розглянутись до утвердження формули. Важливо продумати на декілька кроків наперед. Президент України має особисто, без посередників виявити народу України всю суть та дію щодо підписання чи непідписання відповідного документа. Нам необхідно діяти в інтересах своєї держави, та не спиратися на "можливі чи ймовірні позитивні результати", лише точна позиція як сильної країни. Сама формула включає зобов'язання обох учасників договору, проте її внутрішні аспекти можуть змінювати дії сторін в тій чи іншій ситуації. Тому, рішення по цьому має бути особливо прискіпливим, оскільки, впливатиме як на окремі території України так згодом і на всю державу. Історія світу чітко показує що "холодні рішення" пагубно впливають на майбутнє існування окремої чи декількох країн. Зауваження: Президент та його команда зобов'язані перші знати що відбувається в їхній державі. Кожна країна має дбати про свою цілісність у правовому полі!
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