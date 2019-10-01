"Готується чергова пастка!" Опублікований текст "формули Штайнмаєра"

У мережі з'явився текст так званої формули Штайнмаєра, яка повинна бути підписана в Мінську Тристоронньою контактною групою.

Її оприлюднив дипломат Роман Безсмертний на своїй сторінці в Facebook. Він зазначив, що договір фактично впроваджує вибори на Донбасі "за сценарієм Кремля".

"Готується чергова пастка! У жодному разі українська сторона не може підписувати це в Мінську! Не можна це розглядати і в "нормандському форматі". Це вибори за сценарієм Кремля. Це вибори заради легітимізації "влади" на окупованій території. Цей папірець не забезпечить мир , не вирішить соціально-гуманітарні проблеми!" – підкреслив він.

В опублікованому ним уривку документа говориться, що "справжній закон набуває чинності о 20:00 в день голосування на позачергових місцевих виборах в окремих районах Донецької і Луганської областей, які призначені і проведені відповідно до Конституції України і спеціальним законом України, що регулює позачергові місцеві вибори".

Цей закон буде діяти тимчасово, до дня публікації підсумкової доповіді Бюро з демократичних інститутів і прав людини (БДІПЛ) ОБСЄ зі спостереження за виборами. Однак якщо БДІПЛ ОБСЄ підтвердить, що "позачергові місцеві вибори в окремих районах Донецької і Луганської областей були проведені загалом відповідно до стандартів ОБСЄ та українського законодавства, при відповіді на питання, узгодженего в "нормандському форматі" і затвердженого ТКГ", то закон буде діяти постійно.

Текст "формули Штайнмаєра" Facebook Роман Безсмертний

Роман Безсмертний наголосив, що цей текст готується від імені Тристоронньої контактної группи для глав держав "Нормандського формату".

Як писав OBOZREVATEL:

Реалізація "плану Штайнмаєра" передбачає розведення сил і озброєння у зоні конфлікту, а також проведення виборів у ОРДЛО, після чого Кремль може вимагати особливого статусу для Донбасу.

18 вересня російські ЗМІ поширили інформацію про те, що Україна нібито відмовилася підписувати зобов'язання про виконання "формули Штайнмаера".

Міністр закордонних справ Вадим Пристайко же заявив, що погодився на "формулу Штайнмаєра" ще 2 вересня.

В Офісі президента України Володимира Зеленського на це відповіли, що нічого не знають про узгодження формули.

19 вересня в мережу злили нібито узгоджений текст "формули Штайнмаєра", який нібито відмовилася підписувати Україна на мирних переговорах.

Також була озвучена позиція представника України в Мінську, другого президента Леоніда Кучми. Його прессекретарка заявила, що Україна не має заперечень, якщо будуть виконані всі вимоги Мінська.

У Росії заявили, що Україна нібито дала усну згоду на підписання "формули Штайнмаєра" щодо Донбасу.

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