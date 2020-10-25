Вибори в Ужгороді: оприлюднені перші дані екзитполу

Юрій Сергієнко Політика 22:21, 25.10.2020 Оновлено: 22:41, 25.10.2020

Оприлюднено перший екзитпол за результатами виборів мера Ужгорода. Також названо, які політсили проходять до міськради.

За даними соціологічної компанії Liberty Report, які були озвучені в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", лідирує на виборах мера Богдан Андріїв, а до міськради – "Слуга народу".

Результати голосування за мера Ужгорода виглядають наступним чином:

  • Богдан Андріїв (самовисуванець) – 23,84%

  • Віктор Щадей ("Слуга народу") – 22,73%

  • Сергій Ратушняк (самовисуванець) – 14,73%

  • Павло Чучка ("Голос") – 6,99%

  • Олександр Білан ("Рідний дім") – 5,35%

Дані по виборах до міськради:

  • "Слуга народу" – 18,91%

  • ВО "Батьківщина" – 12: 21%

  • "Рідне Закарпаття" – 8,87%

  • "Європейська Солідарність" – 7,17%

  • "Опозиційна платформа – За життя" – 5,88%

  • "КМКС – Партія Угорців України" – 5,35%

  • "За майбутнє" – 5,21%

Решта поки не проходить п'ятивідсотковий бар'єр.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в неділю, 25 жовтня, відразу після закриття виборчих дільниць о 20:00 оприлюднений ряд екзитполів на місцевих виборах в Україні.

Опитування проводилися в Києві та інших великих містах країни.

Коментувати
Політика

Дивіться також

Україна перейшла на зимовий час

У Держдумі видали, що Україна повинна відшкодувати "збиток" жителям Криму

Денісова виправдала участь дітей-волонтерів в опитуванні Зеленського

На Київщині урну для опитування Зеленського сховали в кущі. Фотофакт

Українські заробітчани повинні платити податки, – глава ДПС Любченко