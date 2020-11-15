Вибори в Україні: у ЦВК пояснили, чи впливає карантин вихідного дня

У Центральній виборчій комісії заявили, що введений на території всієї України карантин вихідного дня не вплине на повторне голосування в межах другого туру місцевих виборів.

Там підкреслили, що люди не обмежені в реалізації свого конституційного права. Про це йдеться у заяві ЦВК на сторінці у Facebook.

Нагадаєм, що в неділю, 15 листопада, міських голів обирають жителі Одеси, Сум, Луцька, Херсона, Краматорська, Кам'янця-Подільського та Українки (Київщина). Наступні повторні голосування пройдуть теж на вихідних – 22 і 29 листопада.

Водночас підкреслюється, що процес заповнення бюлетенів буде простішим, ніж під час голосування 25 жовтня. Адже в них буде тільки 2 кандидати і 1 позначка.

У ЦВК закликали українців дотримуватися під час голосування загальних правил безпеки, передбачених карантином через коронавірус.

Правила безпеки незмінні:

біля входу на дільницю виборцям вимірюватимуть температуру;

у приміщеннях має бути розмітка для дотримання соціальної дистанції;

дільниці повинні бути забезпечені дезінфікуючими засобами для рук;

у приміщеннях мають бути окремі кабінки голосування для людей, які мають ознаки COVID-19.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Центрально-виборча комісія досі не оголосила результати місцевих виборів в Україні, які пройшли ще 25 жовтня. За законом, найпізніший термін сплив 6 листопада. У РНБО заявили, що така ситуація є загрозою національній безпеці країни, бо українцям досі невідомо, кого ж вони вибрали в місцеву владу.