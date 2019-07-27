Вибори в Україні: у США оцінили роботу МВС

Міністерство внутрішніх справ, як і під час виборів президента України, продемонструвала свою аполітичність і забезпечила проведення безпечних та прозорих позачергових парламентських виборів.
Про це заявив тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор, передає прес-служба МВС. "Я вкотре віддаю належне Міністерству внутрішніх справ України та всім підрозділам, які йому підпорядковуються, за злагоджену координацію, професійну та ефективну роботу в передвиборний період і в день проведення дострокових парламентських виборів, що відбулися минулої неділі", – зазначив Тейлор.
Він наголосив, що підрозділи МВС продемонстрували відповідність високим стандартам, які українці очікують від правоохоронних сил.
"Посилена робота Національної поліції, Нацгвардії, ДСНС, Державної прикордонної та міграційної служб знову дозволила громадянам України вільно та прозоро висловити свої політичні переваги, в основному, без внутрішніх інцидентів і втручання ззовні", – сказав Вільям Тейлор.
Вільям Тейлор
Як повідомляв OBOZREVATEL:
у п’ятницю, 26 липня, ЦВК завершила підрахунок голосів, відданих українцями на позачергових парламентських виборах.
стало відомо, хто і скільки місць отримає у Раді.
однак на ряді округів окремі кандидати збираються оскаржувати результати виборів у суді. Так, кандидат від "Слуги народу" у Кривому Розі збирається судитися з ЦВК, бо вважає, що у нього вкрали 10 тисяч голосів.
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