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Вибори в Україні: у США оцінили роботу МВС

1.1т Читати матеріал російською

Міністерство внутрішніх справ, як і під час виборів президента України, продемонструвала свою аполітичність і забезпечила проведення безпечних та прозорих позачергових парламентських виборів.

Про це заявив тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор, передає прес-служба МВС. "Я вкотре віддаю належне Міністерству внутрішніх справ України та всім підрозділам, які йому підпорядковуються, за злагоджену координацію, професійну та ефективну роботу в передвиборний період і в день проведення дострокових парламентських виборів, що відбулися минулої неділі", – зазначив Тейлор.

Він наголосив, що підрозділи МВС продемонстрували відповідність високим стандартам, які українці очікують від правоохоронних сил.

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"Посилена робота Національної поліції, Нацгвардії, ДСНС, Державної прикордонної та міграційної служб знову дозволила громадянам України вільно та прозоро висловити свої політичні переваги, в основному, без внутрішніх інцидентів і втручання ззовні", – сказав Вільям Тейлор.

Вільям Тейлор

Вільям Тейлор

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