Вибори в Україні: ЦВК спростила процедуру голосування

Центральна виборча комісія (ЦВК) скасувала необхідність надання документа для зміни місця голосування на виборах, тепер знадобиться лише заява і паспорт.

Як повідомила прес-служба ЦВК, 29 травня були внесені зміни до постанови від 13 вересня 2012 №893 "Про забезпечення тимчасової зміни місця голосування виборця без зміни його виборчої адреси".

"Порядок тимчасової зміни місця голосування виборця без зміни його виборчої адреси тепер не передбачає подання документів (копій документів), що підтверджують необхідність тимчасової зміни місця голосування виборця без зміни виборчої адреси", — повідомили у ЦВК.

24 канал

Зазначимо, раніше для зміни місця голосування виборці мали надати документ, який аргументує таку необхідність, наприклад, довідку з роботи.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українці, які змінять місце голосування перед виборами до Верховної Ради, отримають лише один бюлетень на виборчій дільниці.

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