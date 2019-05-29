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Вибори в Україні: ЦВК спростила процедуру голосування

1.5тЧитати матеріал російською

Центральна виборча комісія (ЦВК) скасувала необхідність надання документа для зміни місця голосування на виборах, тепер знадобиться лише заява і паспорт.

Як повідомила прес-служба ЦВК, 29 травня були внесені зміни до постанови від 13 вересня 2012 №893 "Про забезпечення тимчасової зміни місця голосування виборця без зміни його виборчої адреси".

"Порядок тимчасової зміни місця голосування виборця без зміни його виборчої адреси тепер не передбачає подання документів (копій документів), що підтверджують необхідність тимчасової зміни місця голосування виборця без зміни виборчої адреси", — повідомили у ЦВК.

Вибори в Україні: ЦВК спростила процедуру голосування

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Зазначимо, раніше для зміни місця голосування виборці мали надати документ, який аргументує таку необхідність, наприклад, довідку з роботи.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українці, які змінять місце голосування перед виборами до Верховної Ради, отримають лише один бюлетень на виборчій дільниці.

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Місце
Україна
Тег
ЦВК
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Костина Екатерина
Костина Екатерина
Моя 6лaгoдаpноcть томy, кто пoказал мнe cайт w︁w︁w︁.︁d︁i︁f︁i︁m︁a︁s︁.︁c︁o︁m︁/︁i4oxq3 Прocтo прoйдя пpocтой опрoc полyчилa почти полyгодoвую зapплaту)) Пользyйтecь, пoка eще ecть возмoжнocть=)
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