Соціологи визначили вподобання українців перед місцевими виборами-2020

Всеукраїнське соціологічне дослідження, яке провела в серпні 2020 року компанія "Active Group", виявило очікувану трійку лідерів, показало втрати рейтингу в раніше популярних партій і знайшло новий політичний проєкт, який стрімко набирає прихильників.

Лідерські позиції очікувано розподілилися між партією "Слуга Народу", що набрала 27,4% симпатій, партією колишнього президента Петра Порошенка "Європейська Солідарність" з 16,5% прихильників та "Опозиційною платформою "За життя!", що набрала 15,9% вподобань. З невеликим відривом четверте місце займає Всеукраїнське Об’єднання "Батьківщина", яке отримало 12% серед опитаних.

Дослідження показало, що "Радикальна партія Олега Ляшка" втратила прихильників, набравши лише 4,4% симпатій та сильно відірвалася від лідерів рейтингу. "Партія Шарія" утримує свої позиції у 3,7% прихильників. Колишні місця у парламенті не врятували Всеукраїнське Об’єднання "Свобода", що набрало лише 3,2% підтримки. Партія "Сила і Честь" тримає попередній рейтинг у 3%.

Несподіванкою став рейтинг у 2,6% підтримки у нового політичного проєкту "ЗА Майбутнє". Така тенденція показує, що відносно нова партія має суттєві шанси посісти місця в районних та обласних радах.

Найменшу прихильність, незважаючи на присутність у парламенті, набрала партія "Голос" - всього 2,4% населення.

Деякі вузькорегіональні політичні проєкти, такі як "Блок Геннадія Кернеса" (Харків), "Громадянська Сила" (Дніпро) та інші не були представлені у загальнонаціональному дослідженні. Менше з тим, 4,8% респондентів вказали відповідь "Інша партія", що може свідчити про їхню прихильність до місцевих проєктів.

Дослідження торкнулося і оцінки роботи чинної влади та окремих її персоналій. Так, роботу президента Володимира Зеленського 45% населення оцінюють позитивно, а 46% - негативно. Міністр МВС Арсен Аваков отримав 19,7% позитивних оцінок та 62,9% негативних. Головою Офісу президента Андрієм Єрмаком незадоволені 47,5% населення. Рейтинг незадоволення роботою прем’єр-міністра Дениса Шмигаля становить 56,5%, а міністром МОЗ Максимом Степановим задоволені 30,5% українців проти 44,5% тих, хто негативно оцінює його роботу.

Дослідження проводилось з 6 по 10 серпня. Загалом опитано 2500 респондентів методом особистих інтерв’ю за стандартизованою анкетою. Опитування проводилося на всій території України за виключенням тимчасово окупованих територій. Похибка при довірчій імовірності 0,95 не перевищує 1,5%.

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