Багато пишуть про вибори.

А у мене просто тотальний токсикоз від цієї колаборації блатних і ніщіх.

В принципі сабжі, які раніше загортались в український наратив і зараз йдуть від уродських партій, не здивували. Я чогось такого від них і очікувала. І якщо з одного боку в фб розгорілася дискусія через рамочки "вобще нікуди не балотіруюсь" про людей які демонстративно відхрещуються від політичних перегонів, то з іншого - є люди, які будь що рвуться в політиці зачепитись, хоч тушкою, хоч чучелом.

Але визнавати себе цинічними кар'єристами їм якось невдобно. Тому вони роблять вигляд, що партії, під гаслами яких вони йдуть - проукраїнські. Від слуги народу наприклад. Це така ж проросійська херня, як і всі інші одіозні партії і новостворені партєйки - дочірні фірмочки.

Ніт, слуга народу не проукраїнська партія, це ситуативне збіговисько корисливих малоросів, латентних і явних колаборантів та хитрожопих кухарок, що раптом відчули запах дурних можливостей. Є ще одна категорія - діячі, які дуже довго і дуже вперто намагаються зайняти політичну нішу, але і високий політикум їх так само вперто не помічає. І далі посередніх ролей типу "кушать подано" поки що нічого не виходило. А це, погодьтеся, якось образливо.

Все це густо притрушене коронавірусом, зрадою держави, єрмаками і старечим маразмом двох дєдушек, які методично пишуть свій некролог лайном.

Тому сприймається ця дійсність як білий шум, бо щось мені підказує, що люди у нас необучаємі. Ну просто я сьогодні зайшла рекламний пост Філімонова і подивилась там лайки. Це пздц.