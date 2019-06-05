Вибори в Раду: з'явився прогноз, скільки місць отримають депутати з різних партій

У мережі опублікували свіжий прогноз щодо розподілу місць у Верховній Раді в результаті дострокових виборів.

Підрахунками на основі результатів соціологічного опитування групи "Рейтинг" поділився в Facebook український журналіст Денис Іванеско.

Так, за його даними, партія президента Володимира Зеленського "Слуга народу" може отримати 137 депутатських мандатів, "Опозиційна платформа – За Життя" – 30 мандатів, партія п'ятого глави України Петра Порошенка "Європейська солідарність" – 20, "Батьківщина" – 20 і партія Святослава Вакарчука "Голос" – 16 мандатів.

Верховна Рада uapolicy.org

Відзначається, що інші політсили до прохідного бар'єру, найімовірніше, не дотягнуть.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за даними Центру "Соціальний моніторинг" та Українського інституту соціальних досліджень імені Яременка, за умови 5% бар'єру в парламент пройшли б чотири партії: "Слуга народу", "Опозиційна платформа – За життя", "Європейська солідарність" і "Батьківщина".

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!