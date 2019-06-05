ГоловнаНовини
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
пледу Венето «Дотик природи» Взяти участь
Приз
Конкурс
Реєстрація
БлогиСвіт

/Політика

Вибори в Раду: з'явився прогноз, скільки місць отримають депутати з різних партій

1.4тЧитати матеріал російською

У мережі опублікували свіжий прогноз щодо розподілу місць у Верховній Раді в результаті дострокових виборів.

Підрахунками на основі результатів соціологічного опитування групи "Рейтинг" поділився в Facebook український журналіст Денис Іванеско.

Так, за його даними, партія президента Володимира Зеленського "Слуга народу" може отримати 137 депутатських мандатів, "Опозиційна платформаЗа Життя" – 30 мандатів, партія п'ятого глави України Петра Порошенка "Європейська солідарність"20, "Батьківщина"20 і партія Святослава Вакарчука "Голос"16 мандатів.

Новини
Вирішиться доля виборів у Раду: Конституційний суд назвав дату розгляду указу Зеленського

Верховна Рада

Верховна Рада

uapolicy.org

Відзначається, що інші політсили до прохідного бар'єру, найімовірніше, не дотягнуть.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за даними Центру "Соціальний моніторинг" та Українського інституту соціальних досліджень імені Яременка, за умови 5% бар'єру в парламент пройшли б чотири партії: "Слуга народу", "Опозиційна платформа – За життя", "Європейська солідарність" і "Батьківщина".

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Читайте всі новини по темі "Позачергові вибори у Верховну Раду 2019" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Позачергові вибори у Верховну Раду 2019
Місце
Україна
Тег
Верховна Рада України
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
7
1
Смішно
2
Цікаво
1
Сумно
5
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки