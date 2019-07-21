Вибори в Раду: з'явилися перші фото і відео з дільниць

У неділю, 21 липня, в Україні проходять позачергові вибори до Верховної Ради. Виборчі дільниці відкрилися о 8:00 і працюватимуть до 20:00.
Українці вже почали ділитися фото і відео з виборчих дільниць (щоб подивитися, проскрольте сторінку до кінця).
"Проголосував", - пишуть виборці в соціальних мережах.
Serhiy Herts
Twitter, Serhiy Herts
Slaying the dreamer
Twitter, Slaying the dreamer
OBOZREVATEL стежить за порушеннями і скандалами на дострокових парламентських виборах онлайн.
Так, в Запоріжжі на окрузі №76 замінили 558 бюлетенів через помилки про кандидата.
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