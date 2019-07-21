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Вибори в Раду: з'явилися перші фото і відео з дільниць

1.4т Читати матеріал російською

У неділю, 21 липня, в Україні проходять позачергові вибори до Верховної Ради. Виборчі дільниці відкрилися о 8:00 і працюватимуть до 20:00.

Українці вже почали ділитися фото і відео з виборчих дільниць (щоб подивитися, проскрольте сторінку до кінця).

"Проголосував", - пишуть виборці в соціальних мережах.

Serhiy Herts

Serhiy Herts

Twitter, Serhiy Herts

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В Україні проходять парламентські вибори: всі подробиці онлайн
Slaying the dreamer

Slaying the dreamer

Twitter, Slaying the dreamer

OBOZREVATEL стежить за порушеннями і скандалами на дострокових парламентських виборах онлайн.

Так, в Запоріжжі на окрузі №76 замінили 558 бюлетенів через помилки про кандидата.

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